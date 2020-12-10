Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал одним из претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Вратарь стал одним из спасителей команды в матче против Интера, который подарил еврокубковую весну украинскому клубу.

Авторитетные порталы наивысшими баллами оценили игру голкипера Шахтера Анатолия Трубина. Именно вратарь стал обидчиком Интера в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Он не позволил итальянцам одержать победу и не вылететь из еврокубков, пишет 24 канал.

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Специалисты турнира также не смогли обойти стороной хороший поединок украинца. Они включили 19-летнего голкипера в список претендентов на звание "Игрок недели". Встречу Шахтер завершил нулевой ничьей.

19 раз Интер пробивал по воротам донецкого клуба. Из них 6 раз были в створ, но украинский голкипер показал высокий уровень мастерства. Он трижды удачно играл на выходе и отдал на партнеров по команде 42 передачи с 70% точности.

Кто еще попал в топ-4 кандидатов

Анатолий Трубин (Шахтер)

Карим Бензема (Реал)

Неймар (ПСЖ)

Юссеф Эн-Несири (Севилья)

Бензема и Эн-Несири отметились дублями в воротах Боруссии М (2:0) и Ренна (3:1) соответственно. А Неймар и вообще оформил хет-трик в ворота Истанбула (5:1).