Заработал много денег: авторитетный тренер назвал причину поражения Джошуа в бою с Усиком

Бывший тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проиграл Александру Усику (19-0, 13 КО) в бою за четыре титула в сверхтяжелом весе.

Джошуа проиграл Усику и потерял все свои титулы. Но, по мнению Атласа, он не увидел у британца ответной реакции.

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"Джошуа заработал слишком много денег. Я так думаю. И он терпит поражение слишком легко, слишком великодушно. Не поймите меня неправильно, я за то, чтобы и победитель, и проигравший вели себя достойно.

Но у Джошуа этого великодушия как-то слишком много. Прямо как у парня, который заработал слишком много денег", – заявил Атлас.

Если Джошуа рассчитывает вернуть свои титулы, то в ответном поединке ему нужно быть решительнее. Атлас сравнил бой с убийством:

Это война, реальная война. И выводы уже сделаны. Усик провел что-то около 400 боев в любителях, он, наверное, миллион раз видел, как люди пытались идти прямо на него, так что для Джошуа бессмысленно будет просто попытаться применить только один геймплан на бой.

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