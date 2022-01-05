Заработал много денег: авторитетный тренер назвал причину поражения Джошуа в бою с Усиком
Источник:Vringe.com
Бывший тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проиграл Александру Усику (19-0, 13 КО) в бою за четыре титула в сверхтяжелом весе.
Джошуа проиграл Усику и потерял все свои титулы. Но, по мнению Атласа, он не увидел у британца ответной реакции.
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"Джошуа заработал слишком много денег. Я так думаю. И он терпит поражение слишком легко, слишком великодушно. Не поймите меня неправильно, я за то, чтобы и победитель, и проигравший вели себя достойно.
Но у Джошуа этого великодушия как-то слишком много. Прямо как у парня, который заработал слишком много денег", – заявил Атлас.
Если Джошуа рассчитывает вернуть свои титулы, то в ответном поединке ему нужно быть решительнее. Атлас сравнил бой с убийством:
Это война, реальная война. И выводы уже сделаны. Усик провел что-то около 400 боев в любителях, он, наверное, миллион раз видел, как люди пытались идти прямо на него, так что для Джошуа бессмысленно будет просто попытаться применить только один геймплан на бой.
Усик – Джошуа: коротко о реванше
- В конце сентября Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Тем не менее, промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем". Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.