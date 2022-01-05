Джошуа програв Усику і втратив усі свої титули. Але, на думку Атласа, він не побачив у британця відповідної реакції.
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"Джошуа заробив занадто багато грошей. Я так думаю. І він зазнає поразки занадто легко, занадто великодушно. Не зрозумійте мене неправильно, я за те, щоб і переможець, і той, хто програв, поводилися гідно.
Але у Джошуа цієї великодушності якось занадто багато. Прямо як у хлопця, який зробив надто багато грошей", – заявив Атлас.
Якщо Джошуа розраховує повернути свої титули, то у повторному поєдинку йому потрібно бути рішучіше. Атлас порівняв бій із вбивством:
Це війна, справжня війна. І висновки вже зроблено. Усик провів щось близько 400 боїв у любителях, він, напевно, мільйон разів бачив, як люди намагалися перти прямо на нього, так що для Джошуа безглуздо буде просто спробувати застосувати лише один геймплан на бій.
Усик – Джошуа:коротко про реванш
- Наприкінці вересня Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем". Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.