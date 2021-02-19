Защитник Шахтера Николай Матвиенко провел хороший матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби (Израиль). Футболист "горняков" попал в команду недели турнира по версии WhoScored.

Специализированный портал WhoScored оценил действия игроков в первых еврокубковых матчах в новом 2021 году. В команде недели Лиги Европы по результатам поединков присутствует украинский след.

К теме Шахтер на классе обыграл Маккаби в Лиге Европы: видео

В сборной лучших

В список 11-ти лучших футболистов попал защитник Шахтера Николай Матвиенко, выступление которого было оценено в 8.2 балла. Игрок вышел в футболке "горняков" с первых секунд встречи и провел на футбольном поле весь матч. 24-летний Матвиенко активно подключался к атакам, помогая на фланге Алану Патрику и Манору Соломону.

На 31-й минуте Николай записал в свой актив голевую передачу на Патрика, открывшего счет поединка. Самый высокий балл среди всех футболистов у нападающего загребского Динамо Бруно Петковича – 9.9. В команде есть еще один "динамовец". Больше всего здесь представителей английского Тоттенхэма – аж трое. По одному футболисту Мольде, Лестера, МЮ и Хоффенхайма.

Также среди лучших есть игрок соперника киевского Динамо Брэндон Мехеле, который стал автором гола в ворота Георгия Бущана. Интересно, что ни одного подопечного Мирчи Луческу в этой сборной нет. К слову, матч киевлян завершился ничьей 1:1. Голом за украинский гранд отличился Виталий Буяльский.



Команда недели ЛЕ / Скриншот с WhoScored