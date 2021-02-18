Донецкий Шахтер в четверг, 18 февраля, провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб на выезде победил израильский Маккаби Тель-Авив.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер 2:0

Голы: Алан Патрик, 31, Тете, 90+3

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Шахтер начал поединок первым номером, однако не стал форсировать события. Израильский клуб принял игру "горняков" и рассчитывал на контратаки. Одна из таких прошла на 11 минуте.

Пешич вышел один на один с Анатолием Трубиным, но проиграл дуэль голкиперу. Через мгновение Рикан оказался перед пустыми воротами гостей, но не попал. Даже если бы он забил гол, арбитр должен был бы его отменить, ведь зафиксировал офсайд.

Победа малой кровью

Свой первый острый момент Шахтер создал на 23 минуте. Алан Патрик великолепным пасом в штрафной нашел Мораеса. Нападающий сумел в непростой ситуации пробить, но по центру ворот. Вратарь справился с ударом.

На 31 минуте игры голкипер гостей Даниэль уже не смог спасти партнеров. Марлос отдал прекрасный навес в штрафную на Матвиенко и тот сразу прострелил на Алана Патрика. Бразилец не стал принимать мяч и пробил в одно касание. Даниэль кончиками пальцев коснулся мяча и тот коварно залетел в угол!

Видео гола Алана Патрика

После перерыва Шахтер продолжил тотально доминировать, однако проблемой дончан оставался недостаток острых моментов. Несмотря на контроль мяча Шахтеру не удавалось создать много опасности у ворот хозяев.

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На 79-й минуте Шахтер все же создал первый острый момент у ворот Маккаби. Коноплянка прекрасно прорвался по левому флангу и пробил в угол. Голкипер справился с выстрелом Евгения.

Израильский клуб сразу ответил дальним ударом Блэкмена, однако на пути гола стал Трубин. Украинский голкипер уверенно забрал мяч в руки.

На 84 минуте Пешич простил Шахтер, не закрыв прострел с фланга. Нападающий практически не встретил сопротивления защитников Шахтера. Но и в этом случае потенциальный гол был бы отменен из-за офсайда.

Шахтер заметно "подсел" в конце игры и хозяева были близки, чтобы отыграться. Эрнандес пришел на угловой Маккаби и прицельно пробил головой. К счастью, Трубин совершил прекрасный спасение.

На 90 минуте закрепить преимущество дончан мог Фернандо. Он ворвался в штрафную, но пробил в голкипера. То, что не сделал Фернандо удалось Тете. Бразильский вингер уверенно переиграл голкипера и защитника после паса все того же Фернандо. 2:0 – Шахтер получил комфортную победу!

Видео гола Алана Патрика

Повторная игра между Шахтером и Маккаби состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский".