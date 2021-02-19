Захисник Шахтаря Микола Матвієнко провів хороший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Ізраїль). Футболіст "гірників" потрапив у команду тижня турніру за версією WhoScored.

Спеціалізований портал WhoScored оцінив дії гравців у перших єврокубкових матчах у новому 2021 році. У команду тижня Ліги Європи за результатами поєдинків присутній український слід.

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У збірній найкращих

У список 11-ти найкращих футболістів потрапив захисник Шахтаря Микола Матвієнко, виступ якого було оцінено в 8.2 бала. Гравець вийшов у футболці "гірників" із перших секунд зустрічі та провів на футбольному полі весь матч. 24-річний Матвієнко активно підключався до атак, допомагаючи на фланзі Алану Патріку та Манору Соломону.

На 31-й хвилині Микола записав у свій актив гольову передачу на Патріка, який відкрив рахунок поєдинку. Найвищий бал серед усіх футболістів у нападника загребського Динамо Бруно Петковіча – 9.9. У команді є ще один "динамівець". Найбільше тут представників англійського Тоттенхема – аж троє. По одному футболісту Мольде, Лестера, МЮ та Хоффенхайма.

Також серед найкращих є гравець суперника київського Динамо Брендон Мехеле, який став автором голу у ворота Георгія Бущана. Цікаво, що жодного підопічного Мірчі Луческу у цій збірній немає. До слова, матч киян завершився нічиєю 1:1. Голом за український гранд відзначився Віталій Буяльський.



Команда тижня ЛЄ / Скриншот з WhoScored