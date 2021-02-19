Динамо 18 февраля сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге. Счет встречи открыл красивый гол Виталия Буяльского.

Киевские болельщики увидели не слишком зрелищный футбол от игроков обоих клубов. Команды долго не могли открыть счет и с нулями на табло ушли на отдых.

Больше о матче Динамо сыграло вничью с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы: видео

Гол Буяльского

Уже после перерыва были голы. Первыми счет во встрече открыли хозяева поля. Буяльский получил передачу от Миколенко на линии штрафной, он не стал ничего выдумывать и пробил в дальний угол – 1:0 без шансов для голкипера Брюгге. Идеальный прострел удался Виталию, который перед этим дважды пробивал головой выше ворот. Результативный удар может смело стать одним из главных претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы.

Для центрального полузащитника этот гол стал вторым в еврокубках этого сезона. Перед этим Буяльский забивал только в ворота другого бельгийского клуба, Гента, еще в Лиге чемпионов.

Не долго радовались подопечные Мирчи Луческу. Уже через пять минут счет сравнялся благодаря точному удару Мехеле. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1. Судьба путевки в 1/8 финала турнира будет решаться в Бельгии уже 25 февраля.

Видео невероятного гола Буяльского