Донецкий Шахтер 18 февраля сделал первый шаг в 1/8 финала Лиги Европы, одержав выездную победу над Маккаби. Николай Матвиенко провел хороший матч и стал лучшим игроком встречи.

В обоих таймах футболисты "горняков" по одному разу отмечались в воротах Маккаби в Израиле. В первой 45-минутке счет встречи открыл Алан Патрик, а уже в добавленное арбитром время отличился Тете, который появился на поле со скамейки для запасных.

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Маккаби – Шахтер: оценки игроков

Портал WhoScored оценил игру футболистов на футбольном поле в матче. Наивысшую оценку за поединок получил защитник Шахтера Николай Матвиенко – 8.2.

24-летний защитник дончан отметился ассистом, удачно прострелив на Алана Патрика в первом взятии ворот Маккаби. Также 98 раз встречался с мячом, отдал 64 точные передачи из 72 (89%), однажды пошел удачно в обыгрыш, выиграл одну верховую дуэль, 4 раза отбирал мяч и один раз классно сделал перехват.

Для него это первое результативное действие в еврокубках в этом сезоне. Матвиенко активно подключался к атакам и надежно сыграл на фланге. Провел на футбольном поле весь поединок и помог Шахтеру праздновать победу в матче – 0:2.

Ответный матч между Шахтером и Маккаби состоится 25 февраля в Киеве.



Маккаби – Шахтер: оценки игроков / Скриншот с WhoScored