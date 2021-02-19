Маккаби – Шахтер: кто главный герой матча Лиги Европы
Донецкий Шахтер 18 февраля сделал первый шаг в 1/8 финала Лиги Европы, одержав выездную победу над Маккаби. Николай Матвиенко провел хороший матч и стал лучшим игроком встречи.
Источник:24 канал
В обоих таймах футболисты "горняков" по одному разу отмечались в воротах Маккаби в Израиле. В первой 45-минутке счет встречи открыл Алан Патрик, а уже в добавленное арбитром время отличился Тете, который появился на поле со скамейки для запасных.
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Маккаби – Шахтер: оценки игроков
Портал WhoScored оценил игру футболистов на футбольном поле в матче. Наивысшую оценку за поединок получил защитник Шахтера Николай Матвиенко – 8.2.
24-летний защитник дончан отметился ассистом, удачно прострелив на Алана Патрика в первом взятии ворот Маккаби. Также 98 раз встречался с мячом, отдал 64 точные передачи из 72 (89%), однажды пошел удачно в обыгрыш, выиграл одну верховую дуэль, 4 раза отбирал мяч и один раз классно сделал перехват.
Для него это первое результативное действие в еврокубках в этом сезоне. Матвиенко активно подключался к атакам и надежно сыграл на фланге. Провел на футбольном поле весь поединок и помог Шахтеру праздновать победу в матче – 0:2.
Маккаби – Шахтер: оценки игроков / Скриншот с WhoScored
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