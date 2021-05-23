Бой Усик – Джошуа таки может состояться

Промоутер Александр Красюк в соцсети публично рассказал, что WBO официально санкционировала поединок Усик – Джошуа. Он отметил, что у промоутеров есть 10 дней на переговоры.

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Боксеры могут выйти на ринг 21 или 28 августа. Летом британец должен был провести бой против другого своего земляка Тайсона Фьюри. Но из-за решения суда Фьюри будет вынужден в третий раз подраться с 35-летним Деонтеем Уайлдером. Компания Top Rank уже сообщила, что стороны договорились о бое и подписали контракт. Поединок состоится 24 июля.



Бой Усик – Джошуа санкционирован / Скриншот из instagram.com/alex.krassyuk

Джошуа – Фьюри: бой, который не состоится