Бой Усик – Джошуа таки может состояться
Промоутер Александр Красюк в соцсети публично рассказал, что WBO официально санкционировала поединок Усик – Джошуа. Он отметил, что у промоутеров есть 10 дней на переговоры.
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Боксеры могут выйти на ринг 21 или 28 августа. Летом британец должен был провести бой против другого своего земляка Тайсона Фьюри. Но из-за решения суда Фьюри будет вынужден в третий раз подраться с 35-летним Деонтеем Уайлдером. Компания Top Rank уже сообщила, что стороны договорились о бое и подписали контракт. Поединок состоится 24 июля.
Бой Усик – Джошуа санкционирован / Скриншот из instagram.com/alex.krassyuk
Джошуа – Фьюри: бой, который не состоится
- Усик приостановил поиски будущего соперника до окончательного решения по бою Фьюри – Джошуа. Тайсон 16 мая объявил о бое с Джошуа. Боксеры могли выйти на один ринг 14 августа, а сам поединок должен был состояться в Саудовской Аравии. Сами бойцы могли заработать кругленькие суммы – примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но неожиданно на пути поединка за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш. Они могут выйти на ринг в Лас-Вегасе.
- Тайсону придется отложить бой с земляком. В то же время британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика возобновил переговоры с Эдди Хирном, представляющим интересы Джошуа.