Бой может состояться уже в августе
Эгис Климас, менеджер Усика, рассказал о возможном месте боя украинца с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
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Слова Климаса передал журналист Стив Ким.
Эгис Климас сказал мне, что стадион Уэмбли обсуждается, как место проведения боя Джошуа – Усик в августе,
– написал журналист.
- Поединок Усика с Джошуа стал возможен после того, как суд заставил Тайсона Фьюри провести до 15 сентября поединок с Деонтеем Уайлдером. Для поединка Фьюри и Уайлдера зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Стороны уже ведут переговоры.
- Решение суда сорвало бой Джошуа с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Тайсон 16 мая объявил о бое с Энтони. Боксеры должны были встретиться 14 августа в Саудовской Аравии.
- Теперь же Джошуа должен встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO. Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Усик – Джошуа есть две даты – 21 и 28 августа.