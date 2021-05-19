Этот бой планируют устроить в августе, если британец не подерется за звание абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.
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Как отметил инсайдер Майк Коппинджер на бой Джошуа – Усик есть две даты – 21 и 28 августа. Бой состоится если Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер не договорятся об отступных, WBO, скорее всего, назначит бой Джошуа – Усик.
Усик воспользуется решением против Фьюри?
- Тайсон Фьюри 16 мая объявил о бое с Энтони Джошуа 14 августа в Саудовской Аравии. Его промоутер Боб Арум также подтвердил, что детали практически согласованы.
- Боксеры должны заработать примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но на пути поединка Джошуа – Фьюри неожиданно стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.
- Сообщается, что для поединка Фьюри – Уайлдер даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Британец имеет время провести бой до 15 сентября.
- Таким образом, Фьюри придется отложить бой с Джошуа. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.