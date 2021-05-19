Этот бой планируют устроить в августе, если британец не подерется за звание абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

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Как отметил инсайдер Майк Коппинджер на бой Джошуа – Усик есть две даты – 21 и 28 августа. Бой состоится если Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер не договорятся об отступных, WBO, скорее всего, назначит бой Джошуа – Усик.

Усик воспользуется решением против Фьюри?