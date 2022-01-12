Хирн хотел уговорить Джошуа отказаться от реванша с Усиком
Как известно, WBC обязала Фьюри встретиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом. Однако переговоры команд забуксовали из-за распределения гонорара.
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Уайту, промоутером которого является Хирн, решением WBC утвердили 20% от общей суммы. Зато Фьюри должен был бы получить 80% за поединок.
Эдди Хирн убеждает, что хотел убедить Энтони Джошуа отказаться от боя с Усиком за компенсацию. Но решение WBC, по его словам, все испортило.
Думаю, после этого все сразу замедлилось. Все разговоры о том, чтобы Джошуа отошел в сторону и позволил Усику и Фьюри определить абсолюта, сразу же стали неактуальными. Ведь я собирался об этом поговорить с Джошуа, хотя его этот вариант и не устраивает,
– сказал Хирн.
Промоутер Джошуа пояснил, что Диллиан Уайт планирует обжаловать решение WBC в суде, что затрудняет организацию поединка Усик – Фьюри.
"Почему это решение все усложняет? Уайт намерен обжаловать постановление WBC в Арбитражном суде. А это дополнительное время. Это усложняет всю процедуру, а она и так была непростой: договориться об отступных и для Энтони, и для Диллиана, прописать в контракте все необходимые пункты, удовлетворить все четыре стороны. Представьте, насколько это все сложно и долго", – добавил Хирн.
Усик и Фьюри могут провести исторический бой
- Потенциальный бой Усика с Фьюри вошел в рейтинг самых ожидаемых по версии американского канала ESPN и британского портала TalkSport.
- На двоих боксеры удерживают все четыре чемпионских пояса в тяжелом весе. Усик стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, когда 25 сентября 2021 года одолел Энтони Джошуа.
- Фьюри уже почти два года владеет титулом WBC, который отобрал у Деонтея Уайлдера. Осенью Тайсон защитил пояс, нокаутировав все того же Уайлдера.
- Украинец и британец могут определить первого в истории абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Но обоим боксерам нужно выиграть промежуточные бои.
- Усика ждет реванш против Энтони Джошуа, а Фьюри – защита пояса против Диллиана Уайта.