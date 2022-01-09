Форман: Каждый человек будет иметь проблемы с Усиком
Экс-чемпион мира по версии WBA поражен не только боксом Тайсона Фьюри, но и тем, как британец ведет себя за пределами ринга.
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41-летний Форман считает, что бой Усик – Фьюри это то, чего ждут все фанаты бокса. Израильский боксер убежден, что Усик победит Энтони Джошуа в реванше, после чего создаст проблемы и Фьюри.
Мне интересно увидеть бой Фьюри – Усик. Мне кажется, у него будут проблемы с украинцем. Каждый человек будет иметь проблемы с Усиком. Я даже не думал, но мне хочется посмотреть на этот бой. Я с удовольствием заплачу за pay-per-view. Мне кажется, Усик Энтони Джошуа пройдет, и потом, думаю, это будет единственный бой, который ждут все фанаты бокса,
– резюмировал Форман.
Какова ситуация в тяжелом весе
- Усик и Фьюри на двоих удерживают все основные чемпионские титулы в тяжелом весе. Александр владеет поясами WBO, WBA, IBF после того, как победил Джошуа.
- У Тайсона только титул WBC, который считается наиболее престижным. Британец защитил пояс, нокаутировав Деонтея Уайлдера.
- Оба боксера должны провести обязательные поединки: Усика ждет реванш с Джошуа, а Тайсона – встреча с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Пока Фьюри не спешит договариваться о встрече с Уайтом. Вместо этого Джошуа может отказаться от реванша и позволить Усику встретиться с Фьюри.