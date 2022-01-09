Форман: Каждый человек будет иметь проблемы с Усиком

Экс-чемпион мира по версии WBA поражен не только боксом Тайсона Фьюри, но и тем, как британец ведет себя за пределами ринга.

Это интересно Реванш Усик – Джошуа может не состоятся: британцу нашли другой вариант, как вернуть пояса

41-летний Форман считает, что бой Усик – Фьюри это то, чего ждут все фанаты бокса. Израильский боксер убежден, что Усик победит Энтони Джошуа в реванше, после чего создаст проблемы и Фьюри.

Мне интересно увидеть бой Фьюри – Усик. Мне кажется, у него будут проблемы с украинцем. Каждый человек будет иметь проблемы с Усиком. Я даже не думал, но мне хочется посмотреть на этот бой. Я с удовольствием заплачу за pay-per-view. Мне кажется, Усик Энтони Джошуа пройдет, и потом, думаю, это будет единственный бой, который ждут все фанаты бокса,

– резюмировал Форман.

Какова ситуация в тяжелом весе