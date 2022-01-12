Хірн хотів вмовити Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком

Як відомо, WBC зобов'язала Ф'юрі зустрітися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом. Однак переговори команд забуксували через розподіл гонорару.

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Уайту, промоутером якого є Хірн, рішенням WBC затвердили 20% від загальної суми. Натомість Ф'юрі мав би отримати 80% за поєдинок.

Едді Хірн переконує, що хотів переконати Ентоні Джошуа відмовитися від бою з Усіком за компенсацію. Та рішення WBC, за його словами, все зіпсувало.

Думаю, після цього все відразу сповільнилося. Всі розмови про те, щоб Джошуа відійшов убік і дозволив Усику та Ф'юрі визначити абсолюта, одразу ж стали неактуальними. Адже я збирався про це поговорити з Джошуа, хоча його цей варіант і не влаштовує,

– сказав Хірн.

Промоутер Джошуа пояснив, що Ділліан Уайт планує оскаржити рішення WBC у суді, що ускладнює організацію поєдинку Усик – Ф'юрі.

"Чому це рішення все ускладнює? Уайт має намір оскаржити ухвалу WBC в арбітражному суді. А це додатковий час. Це ускладнює всю процедуру, а вона й так була непростою: домовитися про відступні і для Ентоні, і для Ділліана, прописати в контракті всі необхідні пункти, задовольнити всі чотири сторони. Уявіть, наскільки це все складно й довго", – додав Хірн.

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