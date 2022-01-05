Журналисты издания на вторую строчку рейтинга поставили возможный бой Усика с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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"Фьюри будет фаворитом из-за своих огромных габаритов, но он столкнется с чем-то, с чем еще не сталкивался – левшей с заоблачным талантом, отличным резюме в любителях и человеком, который не боится никого", – пишут обозреватели портала.

Поединок Василия Ломаченко с новым королем легкого веса Джорджем Камбососом-младшим занял в рейтинге самых ожидаемых боев года четвертую позицию:

Даже в Австралии Ломаченко из-за невероятной работы ног и боксерского IQ будет фаворитом. Но упрямый и недооцененный Камбосос переиграл человека, избившего Ломаченко. Игра началась.

Топ-10 самых ожидаемых поединков в 2022 году по версии talkSport

1. Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс

2. Александр Усик – Тайсон Фьюри

3. Сауль Альварес – Артур Бетербиев

4. Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

5. Кэти Тейлор – Аманда Серрано

6. Дэвин Хейни – Джервонта Дэвис

7. Джош Тейлор – Теофимо Лопес

8. Наойя Инуэ – Стивен Фултон

9. Геннадий Головкин – Крис Юбэнк-младший

10. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер