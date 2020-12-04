Теннисный турнир Australian Open должен был начаться 18 января, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 8 февраля. Лидер Украины Элина Свитолина планирует принять участие и попробовать побороться за престижный титул, сообщает btu.org.ua. Интересно узнать Кто станет лучшей теннисисткой мира 2020 года: есть ли в списке Свитолина Участие Свитолиной В прошлом году украинка пробилась в третий круг турнира в Мельбурне. А лучшим результатом Свитолиной на этом турнире остаются выход в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. Теннисистка из Украины играет на Australian Open уже с далекого 2013 года. Каждый теннисист должен будет отбыть двухнедельный карантин по прибытии последнего участника. Турнир должен состояться со зрителями. В этом году Свитолина добавила в свою копилку два титула – в Монтеррее и Страсбурге. Пополнила свой бюджет 625 тысячами долларов. 2020 год Элина завершила на высоком 5 месте в рейтинге WTA. В большей степени благодаря довольно удачным выступлениям Свитолиной Украина смогла получить в этом году 4 титула, которые вывели ее на 6 место в рейтинге наций, которые пополнили копилку наибольшим количеством трофеев. Первая ракетка Украины стала лучшей спортсменкой года по версии Cosmopolitan Украина. Сама же одесская теннисистка попала в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед. Она 301 раз завершала свои поединки победой.