Теннисный турнир Australian Open должен был начаться 18 января, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 8 февраля. Лидер Украины Элина Свитолина планирует принять участие и попробовать побороться за престижный титул, сообщает btu.org.ua.

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Участие Свитолиной

В прошлом году украинка пробилась в третий круг турнира в Мельбурне. А лучшим результатом Свитолиной на этом турнире остаются выход в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Теннисистка из Украины играет на Australian Open уже с далекого 2013 года. Каждый теннисист должен будет отбыть двухнедельный карантин по прибытии последнего участника.

Турнир должен состояться со зрителями.