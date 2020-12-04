Тенісний турнір Australian Open повинен був розпочатись 18 січня, але через пандемію коронавірусу змагання були перенесені на 8 лютого. Лідерка України Еліна Світоліна планує взяти участь та спробувати поборотись за престижний титул, повідомляє btu.org.ua.

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Участь Світоліної

Торік українка пробилась до третього кола турніру у Мельбурні. А найкращим результатом Світоліної на цьому турнірі залишаються вихід у чвертьфінал в 2018 та 2019 роках.

Тенісистка з України грає на Australian Open вже з далекого 2013 року. Кожен тенісист повинен буде відбути двотижневий карантин після прибуття останнього учасника.