Тенісний турнір Australian Open повинен був розпочатись 18 січня, але через пандемію коронавірусу змагання були перенесені на 8 лютого. Лідерка України Еліна Світоліна планує взяти участь та спробувати поборотись за престижний титул, повідомляє btu.org.ua. Цікаво дізнатись Хто стане найкращою тенісисткою світу 2020 року: чи є у списку Світоліна Участь Світоліної Торік українка пробилась до третього кола турніру у Мельбурні. А найкращим результатом Світоліної на цьому турнірі залишаються вихід у чвертьфінал в 2018 та 2019 роках. Тенісистка з України грає на Australian Open вже з далекого 2013 року. Кожен тенісист повинен буде відбути двотижневий карантин після прибуття останнього учасника. Турнір повинен відбутись з глядачами. У цьому році Світоліна додала у свою скарбничку два титули – у Монтерреї та Страсбурзі. Поповнила свій бюджет 625 тисячами доларів. 2020 рік Еліна завершила на високому 5 місці у рейтингу WTA. Більшою мірою завдяки доволі вдалим виступам Світоліної Україна змогла здобути у цьому році 4 титули, які вивели її на 6 місце у рейтингу націй, які поповнили скарбничку найбільшою кількістю трофеїв. Перша ракетка України стала найкращою спортсменкою року за версією Cosmopolitan Україна. Сама ж одеська тенісистка потрапила у топ-10 найуспішніших тенісисток за кількістю перемог. Вона 301 раз завершувала свої поєдинки перемогою.