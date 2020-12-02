Элина Свитолина стала лучшей спортсменкой года по версии Cosmopolitan Украина
Украинская теннисистка Элина Свитолина была признана лучшей спортсменкой года по версии читателей журнала Cosmopolitan Украина.
Награждение победителей в семи номинациях состоялось 1 декабря в Киеве, пишет 24 канал.
До этого Свитолина ворвалась в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед
Перед этим редакция Cosmopolitan составила список номинантов для каждой из семи категорий. После этого читатели голосовали за своих фаворитов.
Свитолина не могла сама получить награду в Киеве. Еще за неделю до этого она находилась в Монте-Карло, где готовилась к началу нового сезона.
- Напомним, что в 2020 году Элина Свитолина выиграла два турнира – в Монтеррее и Страсбурге.
- На Australian Open Свитолина вылетела в третьем круге, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала.
- 625 тысяч долларов составили гонорары теннисистки за 2020 год.
- 2020 год Свитолина закончила на пятом месте в рейтинге WTA.
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