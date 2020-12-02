Украинская теннисистка Элина Свитолина была признана лучшей спортсменкой года по версии читателей журнала Cosmopolitan Украина.

Награждение победителей в семи номинациях состоялось 1 декабря в Киеве, пишет 24 канал.

До этого Свитолина ворвалась в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед

Перед этим редакция Cosmopolitan составила список номинантов для каждой из семи категорий. После этого читатели голосовали за своих фаворитов.

Свитолина не могла сама получить награду в Киеве. Еще за неделю до этого она находилась в Монте-Карло, где готовилась к началу нового сезона.