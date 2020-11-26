В 2020 году американка София Кенинов больше всего обогатилась из всех теннисисток мира, ее бюджет пополнился более чем на 4 миллиона долларов. В топ-100 вошли сразу четыре украинки, лучшей из которых стала Элина Свитолина.

Удачные выступления победительницы Australian Open Софии Кенин позволили оставить далеко за спиной всех соперниц. Рейтинг призовых теннисисток сообщила пресс-служба WTA.

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За прошлый сезон она заработала 4,3 миллиона долларов. Сразу за ней расположилась японка Наоми Осака – 3,4 миллиона долларов. Тройку лидеров такого рейтинга замкнула Ига Швентек, представляющая Польшу – около 2,3 миллиона долларов.

Интересно, что пандемия коронавируса значительно повлияла на заработок теннисисток. В 2019 году лидером среди заработанных призовых была Эшли Барти, которая в прошлом году пополнила свой бюджет более 11 миллионами. По сравнению с 2020 годом этот денежный показатель уменьшился в три раза.

Топ-10 теннисисток, заработавших самые большие призовые в 2020 году (в миллионах долларов)

София Кенин – 4,3 Наоми Осака – 3,4 Ига Швентек – 2,3 Виктория Азаренко – 2 Гарбинье Мугуруса – 1,9 Симона Халеп – 1,9 Петра Квитова – 1,5 Дженнифер Брэди – 1,3 Арина Соболенко – 1,2 Элиз Мертенс – 1,1

Кто из украинок заработал больше всего

Больше всего обогатилась первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в этом сезоне получила два титула. В одиночном разряде Элине не было равных на турнире WTA International в Страсбурге и Монтеррее. Украинка заняла 5 место в финальном рейтинге WTA. За прошлый сезон она заработала 625 тысяч долларов, что на 200 тысяч меньше, чем в 2019 году.