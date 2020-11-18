Хотя этот теннисный сезон не был полным, но украинкам таки удалось получить шесть титулов WTA. Лучшей среди теннисисток из Украины стала Элина Свитолина.

В этом году сезон в WTA-туре составил всего четыре месяца. Но без титулов украинские теннисистки не остались. Они принесли в копилку Украины четыре титула, половина из них была благодаря успешной игре первой ракетки страны Элины Свитолиной, пишет 24 канал.

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В одиночном разряде Элине не было равных на турнире WTA International в Страсбурге и Монтеррее.

Катерина Бондаренко в парном разряде добавила в свой актив титул в Монтеррее, а другая украинка Надежда Киченок была лучшей в Хобарте.

Самая успешная нация в сезоне турниров WTA (в титулах):

США – 10 Чехия – 9 Беларусь – 5 Румыния – 5 Нидерланды – 5 Украина – 4

Как побеждала Элина Свитолина

В финале в Монтеррее Свитолина встретилась против Мари Бузковой. Теннисистки провели на корте целых три часа, где сильнее оказалась Элина.

Украинка в решающем сете при счете 5:3 не подала на титул, но уже в следующем гейме на приеме заработала двойной матч-бол и добила соперницу остроумным укороченным. Этот титул стал для украинской теннисистки первым в сезоне, который добавил Свитолиной психологической устойчивости.

Относительно финала в Страсбурге украинка одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Элина классно начала поединок.

В решающей партии украинке помог опыт и она таки дожала соперницу. Для 26-летней Свитолиной это уже 15-й титул WTA.