Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила номинанток на звание лучшей теннисистки мира 2020 года. В списке не нашлось мест украинкам.

WTA обнародовала список претенденток, который составили шесть топовых теннисисток мира. В рейтинг попали две представительницы Беларуси.

Ничего себе Свитолина ворвалась в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед

Кто попал в топ-6 лучших

София Кенин (США)

Симона Халеп (Румыния)

Наоми Осака (Япония)

Арина Соболенко (Беларусь)

Виктория Азаренко (Беларусь)

Ига Швьонтек (Польша)

За награды голосуют СМИ. Победительница станет известна уже на следующей неделе.

Хотя ни одна из украинских теннисисток не попала в этот список, но игру первой ракетки Украины отметили в нашей стране. Элина Свитолина стала лучшей спортсменкой года по версии Cosmopolitan Украина. Теннисистка не смогла присутствовать на церемонии награждения в Киеве. Она находилась в Монте-Карло, где продолжала подготовку к старту нового сезона.