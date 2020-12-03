Кто станет лучшей теннисисткой мира 2020 года: есть ли в списке Свитолина
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила номинанток на звание лучшей теннисистки мира 2020 года. В списке не нашлось мест украинкам.
WTA обнародовала список претенденток, который составили шесть топовых теннисисток мира. В рейтинг попали две представительницы Беларуси.
Ничего себе Свитолина ворвалась в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед
Кто попал в топ-6 лучших
- София Кенин (США)
- Симона Халеп (Румыния)
- Наоми Осака (Япония)
- Арина Соболенко (Беларусь)
- Виктория Азаренко (Беларусь)
- Ига Швьонтек (Польша)
За награды голосуют СМИ. Победительница станет известна уже на следующей неделе.
Хотя ни одна из украинских теннисисток не попала в этот список, но игру первой ракетки Украины отметили в нашей стране. Элина Свитолина стала лучшей спортсменкой года по версии Cosmopolitan Украина. Теннисистка не смогла присутствовать на церемонии награждения в Киеве. Она находилась в Монте-Карло, где продолжала подготовку к старту нового сезона.
- В этом году украинка добавила в свою копилку два титула – в Монтеррее и Страсбурге. Пополнила свой бюджет 625 тысячами долларов. 2020 год Элина завершила на высоком 5 месте в рейтинге WTA.
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