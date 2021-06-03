Віктор Вихрист народився 3 червня 1992 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Потім його сім'я переїхала в місто Кременчук, що на Полтавщині.

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Саме там хлопець пішов до школи, а в останній рік перед її закінченням вирішив зайнятися боксом. Його тренером став Олександр Миколайович Ляховий, який є батьком української легкоатлетки Ольги Ляхової.

Зараз Віктор зізнається, що з дитинства цікавився боксом, постійно дивився поєдинки братів Кличків, але ніколи не думав, що сам колись буде боксером.

Вже за чотири роки після початку занять, у 2012 році, перший раз їде на дорослий чемпіонат України. Тоді він програв одразу в 1/8 фіналу. Однак вже через рік знову бере участь у змаганнях і стає їх переможцем.

Після перемоги на національних змаганнях стає членом команди "Українські отамани" та починає виступати у напівпрофесійній лізі WSB. В її рамках провів 4 бої, в 3 здобув перемогу та 1 раз зазнав невдачі, програвши нокаутом британцю Джо Джойсу.

Віктор намагався здобути путівку на літні Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Проте, на відбірковому турнірі програв все тому ж Джо Джойсу.

Успіх до Вихриста прийшов у 2017 році. Тоді він переміг на домашньому для України чемпіонаті Європи з боксу, який відбувався у Харкові. Після цього успіху він був нагороджений орденом "За заслуги" III степеня.

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Друге за значущістю досягнення – перемога на II Європейських іграх 2019 року у Мінську. Цікаво, що його тренером був все той же Олександр Ляховий, який між виступами Віктора паралельно слідкував за результатами своєї дочки.

Враховуючи перемогу на Європейських іграх, статус чинного чемпіона Європи, боксер був головним фаворитом на поїздку на Олімпіаду в Токіо від України. Але доля розпорядилася по іншому.

Восени минулого року у фіналі чемпіонату України Віктор програв одеситу грузинського походження Цотне Рогаві. На початку 2020 року Цотне переміг на одному з найпрестижніших турнірів серед любителів – Кубку Странджа, чим підтвердив не випадковість своєї перемоги. Можливо, що саме результат цього турніру вирішував, хто буде головною нашою надією в хевівейті на цих іграх.

Розуміючи, що потрапити на найпрестижніші змагання серед аматорів не вдасться, перехід в професіонали є цілком логічний.

Чемпіон Європейських ігор 2019 року Вихрист дебютував на професійному ринзі у лютому 2020 року. Українець за 55 секунд нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

Другий поєдинок чемпіон Європи 2017 року провів проти харків'янина Семена Пахомова і знову здобув дострокову перемогу.

Третій бій Вихриста відбувся 20 вересня. У Дніпрі був нокаутований Габріель Енгуема з Іспанії. 31 жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.

У листопаді 2020-го Вихрист зустрівся з поляком Камілом Соколовські та вперше виграв по очках.

У 2021 році Віктор провів два поєдинки. 13 березня українець знову по очках здолав Вільмера Васкеса. Бій тривав 8 раундів. Попередній бій Віктора відбувся 15 травня. Вихрист ефектно нокаутував Яцека Пьонтека.

Після того, як стало відомо про перехід Вихриста в професіонали, в українському боксі розгорівся скандал. Спочатку Федерація боксу України вирішила дискваліфікувати тренера Вихриста Олександра Ляхового, а також Андрія Котельника, який став його промоутером.

При цьому Котельник є президентом Федерації боксу Львова. У відповідь Котельник пообіцяв зворотний позов проти ФБУ. Сам Вихрист залишився шокованим рішенням ФБУ дискваліфікувати його тренера.

Та на цьому все не закінчилося. У Кременчуці місцеві чиновники готуються відібрати державну стипендію і квартиру у боксера, адже той перейшов у професіонали.

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За своїм стилем навряд чи знайдеться боксер, більш схожий на Володимира Кличка, ніж Віктор Вихрист. Його зріст всього на 2 сантиметри нижчий, ніж у молодшого з братів, та становить 196 сантиметрів. Також має дуже схожу манеру пересуванням по рингу, основна зброя – це джеб. Володіє досить швидкими руками, часто пробиває двійки.

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Серед недоліків, звичайно, можна відмітити не надто надійну оборону й ніжну шкіру, регулярно отримував розсічення. Як для свого росту має відносно невелику вагу, що становить близько 105 кілограмів. Виглядає "добрим" боксером з відсутністю інстинкту вбивці.

Потенційно має стати одним із кращих боксерів дивізіону. Дуже багато буде залежати від можливостей промоутера. Може легко перебоксувати таких опонентів, як Карлос Такам, Дерек Чісора й навіть Діліан Уайт. Однак може й програти якомусь джорнімену через відсутність сталевого підборіддя. Буде не бажаним опонентом для любого елітного боксера надважкої ваги.