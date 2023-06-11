Сплошной провал: как итальянские клубы опозорились в еврокубках

Вот-вот дозревала песню еврокубковая кампания сезона 2022/2023. Все итальянские клубы покидали поле с опущенными головами после финального матча.

Представители Серии А приняли участие в трех ерокубковых финалах этого сезона. Однако хотя бы один не смог тотально торжествовать на турнире, пишет 24 Канал.

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Могли все и сразу, а получили шиш с маком

Текущая еврокубковая кампания, как казалось, сложилась очень хорошо для представителей Серии А. В финальные матчи пробились три итальянских коллектива, в частности, Интер (ЛЧ), Рома (ЛЕ), Фиорентина (ЛК). Более того, еще несколько клубов из Италии добрались до поздних стадий еврокубковых розыгрышей, а именно Наполи (четвертьфинал ЛЧ), Милан (полуфинал ЛЧ), Ювентус (полуфинал ЛЕ). Таким образом, практически все представители Италии (кроме Лацио, поскольку римляне вылетели в 1/8 финала ЛК) смогли громко заявить о себе на всю Европу и продемонстрировать уровень тамошнего чемпионата.

Но вот запечатлеть такое достижение в истории хотя бы частично клубам Серии А не удалось. В финале Лиги Европы Рома в серии пенальти уступила Севилье (1:1), Фиорентина в решающем матче Лиги конференций против Вест Хэма потеряла баланс на весах на последних минутах матча (2:1), а Интер в финале самого престижного клубного турнира не смог выстоять против футбольной машины Хосепа Гвардиолы Манчестер Сити (1:0). Таким образом, все три итальянских клуба уступили в финале еврокубков и упустили возможность установить уникальное достижение – привезти все три титула в родную страну.

Крайние победы итальянцев в еврокубках

Последний еврокубковый трофей подчинялся Италии в 2022 году, когда Рома торжествовала в новом турнире Лиге конференций, одолев Фейенорд (1:0). Лига Европы последний раз покорилась итальянцам в 1999 году, когда Парма в финале разбила Марсель (3:0). А Лига чемпионов далась по силам представителю Серии А в 2010 году, когда нынешний серебряный призер турнира Интер в решающем матче победил Баварию (2:0).