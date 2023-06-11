Представники Серії А взяли участь у трьох єрокубкових фіналах цього сезону. Проте бодай один не зміг тотально тріумфувати на турнірі, пише 24 Канал.

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Могли все й відразу, а отримали дулю з маком

Поточна єврокубкова кампанія, як здавалося, склалася надзвичайно добре для представників Серії А. У фінальні матчі пробилися три італійські колективи, зокрема, Інтер (ЛЧ), Рома (ЛЄ), Фіорентина (ЛК). Ба більше, ще декілька клубів з Італії добралися до пізніх стадій єврокубкових розіграшів, а саме Наполі (чвертьфінал ЛЧ), Мілан (півфінал ЛЧ), Ювентус (півфінал ЛЄ). Таким чином, практично усі представники Італії (окрім Лаціо, оскільки римляни вилетіли в 1/8 фіналу ЛК) змогли гучно про себе заявити на усю Європу та продемонструвати рівень тамтешнього чемпіонату.

Та от закарбувати таке досягнення у історії бодай частково клубам Серії А не вдалося. У фіналі Ліги Європи Рома у серії пенальті поступилася Севільї (1:1), Фіорентина у вирішальному матчі Ліги конференцій проти Вест Хема втратила баланс на вагах на останніх хвилинах матчу (2:1), а Інтер у фіналі найпрестижнішого клубного турніру не зміг вистояти проти футбольної машини Хосепа Гвардіоли Манчестер Сіті (1:0). Таким чином, усі три італійські клуби поступилися у фіналі єврокубків та втратили нагоду встановити унікальне досягнення – привезти усі три титули до рідної країни

Крайні перемоги італійців у єврокубках

Останній єврокубковий трофей підкорювався Італії у 2022-му році, коли Рома тріумфувала у новоспеченому турнірі Лізі конференцій, здолавши Феєнорд (1:0). Ліга Європи крайній раз підкорилась італійцям у 1999-му році, коли Парма у фіналі розтрощила Марсель (3:0). А Ліга чемпіонів далась під силу представнику Серії А в 2010-му році, коли нинішній срібний призер турніру Інтер у вирішальному матчі переміг Баварію (2:0).