Севилья – Рома 1:1 (пен. – 4:1)

Голы: Манчини, 55 (автогол) – Дибала, 35.

В среду, 31 мая, в Будапеште прошел первый из трех еврофиналов УЕФА. В битве за трофей Лиги Европы-2023 сошлись итальянская Рома и испанская Севилья, пишет 24 канал.

Как это было Севилья – Рома: онлайн-трансляция финала Лиги Европы-2023

Для "нервьоненсе" это был уже седьмой финал турнира. В прошлых шести испанский клуб неизменно побеждал, что сделало его самой титулованной командой Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Трудный путь Севильи

Недаром Севилью называют "королевой Лиги Европы". К тому же на пути к финалу "нервьоненсе" прошли непростых соперников в лице ПСВ, Фенербахче, а также Манчестер Юнайтед и Ювентуса.

Правда, соперник по финалу подопечным Мендилибара достался не проще. Рома в прошлом году выиграла Лигу конференций, а тренер "волков" Жозе Моуриньо имеет репутацию непобедимого в финалах еврокубков.

Магия Моуриньо

За свою карьеру "Особый" пять раз выходил в решающие матчи турниров УЕФА. Все они оставались за командой Моуриньо – по две Лиги чемпионов и Кубка УЕФА/Лиги Европы. а также уже выше упомянутая Лига конференций.

По пути в Будапешт римляне прошли Лудогорец, ХИК, Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейенорд и Байер. Финал был важен не только с точки зрения борьбы за трофей.

Победитель гарантировал бы себе выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ни Севилья, ни Рома не смогли это сделать из-за чемпионата, поэтому все ставки были именно на второй по рангу еврофинал.

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Дибала оправдал трансфер

Шансы команд оценивались как равные, но в первом тайме Рома выглядела интереснее. Моментов было примерно одинаковое количество, но итальянцы контролировали игру.

У Ромы могли счет Спинаццола и Абрахам, но забил наконец Пауло Дибала. Аргентинец летом перешел из Ювентуса и стал фаворитом команды. В финале же форвард удачно принял дальний пас от Манчини и реализовал выход один на один.

Видео гола Пауло Дибала:

Правда, после этого "волки" отошли в оборону и отдали мяч сопернику. Севилья же создала несколько опасных моментов, а Ракитич даже попал в штангу перед перерывом.

Инициатива за Севильей

Во втором же тайме "нервьоненсе" продолжили давить и это помогло им сравнять счет. Если в первом тайме Манчини был героем из-за прекрасного ассиста, то теперь итальянец выступил в роли жертвы.

Хесус Навас выполнял не очень опасную подачу с фланга, на которую не успел его партнер по команде. Впрочем, на пути мяча оказался Джанлука, который отправил его в собственные ворота.

Видео автогол Джанлуки Манчини:

После этого испанцы все равно продолжили контролировать игру, хотя моменты стали появляться и у Ромы. Тренеры обновили нападение, Моуриньо снял Дибала и Абрахама в пользу Вейналдума и Белотти.

Согласились на экстра-таймы

Именно Андреа мог вырывать трофей для Ромы, но немного неточно запер навес со штрафного. Севилья же претендовала на пенальти, который арбитр назначил за якобы фол Ибаньеза на Ламеле.

Впрочем, VAR показал, что Роджер все же успел сыграть в мяч перед контактом с Эриком, поэтому наказание отменили. Чем ближе было окончание матча, тем больше прослеживалось согласие команд на экстратаймы.

Однако и 30 минут не помогли определить победителя. За это время обе команды нанесли не очень опасные удары, хотя в компенсированное время Смоллинг все же попал в перекладину. Тем не менее, как и в двух прошлых розыгрышах Лиги Европы, финал дошел до серии пенальти.

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Магия Севильи продолжается

В конце концов, нервы сдали у защитников Ромы в серии. Манчини и Ибаньез решили бить на силу. Удар первого парировал Буну, а второй попал в штангу. А вот со стороны Севильи не было ни одного промаха.

Таким образом, Севилья в седьмой раз в истории выигрывает Лигу Европы и гарантирует себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Рекорд укреплен, а "нервененсе" продолжают быть непобедимыми в финалах этого еврокубка.

Для Жозе Моуриньо это первое поражение в еврофиналах, ведь ранее португалец выиграл все пять решающих матчей. Теперь "волки" точно не сыграют в Лиге чемпионов, а последний тур Серии А покажет, в каком из второстепенных еврокубков римляне сыграют.