Фиорентина – Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62 (пен), Боуэн, 90.

В столице Чехии Праге прошел финал второго в истории розыгрыша Лиги конференций УЕФА. В решающей игре третьего по рангу еврокубка сошлись итальянская Фиорентина и английский Вест Хэм, пишет 24 канал.

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Оба клуба изначально были среди фаворитов турнира, хотя в чемпионате они выступили неудачно. Фиорентина завершила Серию А восьмой, а Вест Хэм финишировал в АПЛ четырнадцатым.

Шанс на первый евротрофей за полвека

Поэтому финал Лиги конференций рассматривался для Фиорентины и Вест Хэма как возможность попасть в еврокубки на следующий сезон. Победитель турнира автоматически получает от УЕФА прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Оба клуба имеют в своем активе по одному еврокубку, но славные времена соперников остались в далеком прошлом. Вест Хэм дважды выходил в финал Кубка обладателей Кубков и стал победителем турнира в 1965-м (2:0 против Мюнхена-1860).

У Фиорентины же было четыре финала разных турниров. Был даже финал Кубка европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) в 1957-м, но тогда итальянцы уступили Реалу (0:2). А вот в 1961-м "фиалки" смогли взять Кубок обладателей Кубков, дважды одолев Рейнджерс (2:0 и 2:1).

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Наставник Фиорентины Винценцо Итальяно удивил стартовый состав. Коуч оставил на замене главного бомбардира команды Артура Кабрала, предпочтя экснападнику Реала Луке Йовичу. Также в центре защиты появился обычно запасной Лука Раньери.

Накал страстей в первом тайме

Букмекеры оценивали шансы команд как почти равные. В первом тайме игровое преимущество было на стороне Фиорентины. Впрочем, реальных моментов было немного, вместо этого игроки немало борьбы.

Не остались в стороне от накала и болельщики Вест Хэма. Они забросали Кристиано Бираги бокалами с пивом и один из них разбил капитану голову. Впрочем, медики привели итальянца в строй, а судья возобновил игру через несколько минут.

Основные события команды отложили на второй тайм. Одним из антигероев стал как раз Бираги. Сначала левый защитник сыграл рукой в своей площадке и Бенрахма уверенно реализовал пенальти.

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После этого Фиорентина имела куда больше моментов и довольно быстро сравняла. Нико Гонсалес сбросил на Бонавентуру, тот нашел момент для удара из-под защитника и поразил дальний угол.

Кристиано Бираги: от жертвы до антигероя

"Фиалки" были ближе к победе, тогда как Вест Хэм был согласен на овертаймы. Моменты имели Сапонара, Амрабат и Кабрал, но все же удача отвернулась от Фиорентины.

На последней минуте основного времени Пакета запустил Боуэна один на один с Терраччано и здесь Бираги уронил Джарода и не оставил его в офсайде. Вингер успешно реализовал выход.

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Вест Хэм выходит в Лигу Европы

Времени на то, чтобы сравнять счет, у Фиорентины было мало. Таким образом, несмотря на неубедительную игру Вест Хэм стал победителем Лиги конференций и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Для Дэвида Моес это лишь второй трофей в карьере. Первым для шотландца был Суперкубок Англии-2013. А вот Андрей Ярмоленко может кусать локти, ведь покинул Вест Хэм прошлым летом.