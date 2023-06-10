Манчестер Сити – Интер 1:0

Гол: Родри, 68.

В Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов-2023. В битве за главный еврокубок сошлись английский Манчестер Сити и итальянский Интер, пишет 24 канал.

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Команда Пепа Гвардиолы была очевидным фаворитом во встрече. Англичане прошли непростой путь в плей-офф, выбив Лейпциг, Баварию и Реал. Зато у Интера путь был гораздо легче.

Из серьезных оппонентов подопечные прошли в Барселоне. Впрочем, в матчах на вылет "неррадзури" оставляли позади Порту, Бенфику и Милан. К тому же Интер этого сезона занял лишь третье место в Серии А, в то время как МанСити стал чемпипоном АПЛ.

Скучный первый тайм и травма Де Брюйне

Оба клуба подошли к битве в оптимальных складах. В основе манкунианцев вышли Холанд, Де Брюйне, Гюндоган, Эдерсон и другие лидеры. "неррадзури" выпустили в атаке Мартинеса и Джеко, тогда как Мхитарян начал со скамьи запасных.

Первый тайм вряд ли поразил болельщиков. Команды считанные разы создавали опасные моменты, хотя у того же Голанда и Де Брюйне были классные возможности для гола. Однако кипер Интера Онана был на высоте.

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Манчестер Сити подкосила травму Де Брюйне. Бельгиец не сумел доиграть даже до перерыва и уступил место на поле Фодену. К слову, два года назад в финале ЛЧ против Челси Кевин также не доиграл поединок, травмировавшись в середине второго тайма.

Родри спасает МанСити

Сити начал нервничать. Манкунианцев несколько раз подставил Эдерсону, который дарил моменты для Бареллы и Мартинеса. После перерыва игра стала активнее. Игру контролировали подопечные Гвардиолы, тогда как Интер чаще бил по воротам.

На 68 минуте удача улыбнулась Манчестер Сити. Чуть ли не впервые за игру защита Интера рассыпалась. Сначала итальянцы дали Бернарду Силви ворваться в площадку и прострелить в центр на линию площадки.

А потом никто так и не накрыл Родри, мощным ударом прошивший защитников и Онана. Интер не собирался отсиживаться дальше и сразу начал давить на Манчестер Сити.

Интер отдал всего себя

Сразу супермомент имел Димарко. Латераль поймал на позиционном заблуждении Рубена Диаша и головой перевешивал Эдерсона. Мяч попал в перекладину, а добивание от Федерико заблокировал свой же Лукаку.

Позже бельгиец получил шанс, но Эдерсон сумел забрать мяч после удара из-под защитника. Был момент и в Сити, когда Фодена вывели один на один из Онана. Впрочем, камерунец уверенно накрыл выстрел Фила.

Индзаги усилил атаку выходом Мхитаряна и молодого Беллановы. Впрочем, Сити удавалось сдерживать потуги соперников. И чем дальше, там мощность нападения "неррадзури" была слабее.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Интер:

Первый Кубок чемпионов для Манчестер Сити

Таким образом, Манчестер Сити выигрывает финал Лиги чемпионов и впервые в своей истории становится победителем главного еврокубка. Для Пепа Гвардиолы это третий Кубок в тренерской карьере.

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Первые два каталонец взял в 2009 и 2011 годах с родной Барселоной. Также Гвардиола и Манчестер Сити оформляют требл, потому что до этого стали победителями чемпионата и Кубка Англии.

При этом нападающий Сити Эрлинг Холанд становится лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. На его счету 12 мячей. В свою очередь, Интер показал достойную игру, но удовлетворился в этом сезоне лишь Кубком и Суперкубком Италии.

Интересный факт. Финал Лиги чемпионов четвертый раз подряд завершился со счетом 1:0. В 2020-м Бавария минимально одолела ПСЖ, в 2021-м Челси обыграл собственно Манчестер Сити благодаря голу Хаверца. А в прошлом розыгрыше Реалу понадобился всего один гол, чтобы победить Ливерпуль.