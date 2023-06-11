Сезон 2022/23 стал триумфом Манчестер Сити и его тренера Хосепа Гвардиолы. Подопечные испанца выиграли чемпионат АПЛ, Кубок Англии и одержали долгожданную победу в Лиге чемпионов, пишет 24 Канал.

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После получения евротрофея Гвардиола пообщался с журналистами в эфире канала BT Sport. У испанца поинтересовались, какие эмоции он испытывает после финала ЛЧ.

Сколько сил забрал "ушастый кубок" у Пепа можно понять из его шутливого ответа.

Уставший. Спокойный. Довольный. Этот йо**ный трофей так трудно выиграть!,

– сказал Гвардиола.

Гвардиола пошутил насчет выигранного трофею: смотрите видео