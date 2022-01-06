Отец теннисиста: Новак, как вода, а вода всегда находит выход

Срджан Джокович заявил, что его сын не терпит несправедливости и борется за равенство всех.

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"Они могут взять его в заложники, могут посадить на цепь, но он, как вода, а вода всегда находит выход. Новак – Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, а борется за равенство всех, какой бы у них ни был цвет кожи, кому бы они не молились, сколько бы у них не было денег", – сказал Сержан.

Он заявил, что начинается "более серьезная игра" между олигархами и "свободным миром".

Возможно, мир богачей не позволит Новаку больше играть в теннис. Но они раскрыли свою настоящую маску. Начинается серьезная игра. С одной стороны будут жадные и высокомерные члены всемирной олигархии, а с другой – свободный и гордый мир, который верит в справедливость, правду, честную игру и мечты своих детей,

– отметил Джокович-старший.

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