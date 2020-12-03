Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну за підсумками п'ятого туру Ліги чемпіонів. Місце воротаря дісталося Анатолію Трубіну з Шахтаря.

Анатолію Трубіну не було рівних серед воротарів в цій Лізі чемпіонів. Він не пропустив у матчі проти Реалу, а Шахтар святкував перемогу 2:0.

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Саме завдяки "сухому" матчу та перемозі Шахтаря Трубін і потрапив до претендентів на місце в символічній збірній.

Також у збірній тижня Ліги чемпіонів – Олів'є Жиру з Челсі, який оформив покер у матчі проти Севільї. А також Ірфан Кахведжі з "Башакшехіра". Він забив три голи у ворота "РБ Лейпциг", але його команда все одно поступилася вдома.



Символічна збірна п'ятого туру ЛЧ / Ілюстрація УЄФА