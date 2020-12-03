Воротар Шахтаря Трубін потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну за підсумками п'ятого туру Ліги чемпіонів. Місце воротаря дісталося Анатолію Трубіну з Шахтаря.
Анатолію Трубіну не було рівних серед воротарів в цій Лізі чемпіонів. Він не пропустив у матчі проти Реалу, а Шахтар святкував перемогу 2:0.
До теми Воротар Шахтаря Трубін емоційно прокоментував перемогу над Реалом
Саме завдяки "сухому" матчу та перемозі Шахтаря Трубін і потрапив до претендентів на місце в символічній збірній.
Також у збірній тижня Ліги чемпіонів – Олів'є Жиру з Челсі, який оформив покер у матчі проти Севільї. А також Ірфан Кахведжі з "Башакшехіра". Він забив три голи у ворота "РБ Лейпциг", але його команда все одно поступилася вдома.
Символічна збірна п'ятого туру ЛЧ / Ілюстрація УЄФА
- Нагадаємо, що Шахтар переміг Реал 2:0. Ця перемога стала другою поспіль в цьогорічній Лізі чемпіонів для "гірників" над чемпіоном Іспанії. До цього Шахтар переміг на виїзді Реал 3:2.
- Ця перемога дозволила Шахтарю залишатися серед претендентів на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хоча обставини можуть скластися й таким чином, що Шахтар взагалі залишиться без єврокубкової весни. Про ймовірні сценарії для Шахтаря – читайте за посиланням.
- Трубін після цієї перемоги потрапив до символічної збірної п'ятого туру Ліги чемпіонів від SofaSotf. разом з ним там ще один українець – Олександр Зінченко з Манчестер Сіті.
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