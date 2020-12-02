Голкипер Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал победу над Реалом (2:0) в матче Лиги чемпионов.

Вратарь не сдерживал эмоций и посвятил эту победу болельщикам. Об этом Трубин рассказал в интервью ТК "Футбол".

Как это было Шахтер второй раз сенсационно победил Реал на НСК "Олимпийский": видео

Сегодня победа больше радости принесла, чем успех в первом матче, потому что сыграли на ноль. Это важно для вратаря, защитников и всей команды. Игра была тяжелая для всех, но мы верили в победу и друг друга. Знали, что все может получиться. 0:10 – это был тяжелый удар, но у нас психология победителей и мы смогли реабилитироваться.

"Если сравнивать первый матч с Реалом и сейчас, то я считаю, что психологически я вырос. В первом матче мне хотелось, чтобы скорее все закончилось, а сегодня я получал удовольствие до конца от матча", – подытожил Трубин.

Вторая победа Шахтера над Реалом: коротко

Матч на НСК "Олимпийский" завершился сенсационной победой "горняков" 2:0.

Прекрасную возможность отличиться упустил Маркос Асенсио на 4-й минуте, когда попал в штангу. Еще несколько острых моментов подопечные Зидана создали в первом тайме, но забивал в матче только Шахтер.

На 56 минуте Дентиньо воспользовался несогласованными действиями между защитниками мадридцев, а Манор Соломон в завершение игры сумел нанести точный удар низом в ближний угол ворот Куртуа.