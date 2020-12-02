2 декабря Севилья сыграла с Челси в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Аристократы" одержали уверенную победу, а героем встречи стал Оливье Жиру.

Севилья-Челси 0:4

Гол: Жиру, 8, 54, 74, 83 (пен.)

"Нервионцы" под руководством Хулена Лопетеги в статусе действующих победителей Лиги Европы ударно прошли четыре тура группового этапа и досрочно обеспечили себе путевку в 1/8 финала турнира.

"Аристократы", как и испанцы, также выдали четыре ударных поединка, и де-юре уже попали в плей-офф. Ко всему, команда Фрэнка Лэмпарда провела последние игры чуть качественнее, чем их ближайшие соперники. Например, она забила 9 голов против шести в Севилье, а пропустила только один раз, тогда как "нервионцы" пострадали трижды.

Игра команд в первом туре текущей кампании, которая принесла ничью 0:0 – их первый и пока единственный очный поединок в истории.

К слову Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 2 декабря

Челси открыл счет уже на 8-й минуте встречи. Прорвался к штрафной соперника Гаверц и отдал разрезной пас на Жиру, который продавил корпусом защитника и отправил мяч мимо голкипера точно в дальний угол.

Видео первого гола Жиру

Во втором тайме "синие" закрепили свое преимущество. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ковачич и тут же тонким пасом запустил в прорыв на Жиру, который выскочил один на один с голкипером. Спокойно переиграл Оливье Пастора, эффектно перебросив вратаря.

Видео второго гола Жиру

На 74-й минуте счет в матче стал разгромным. Поймали соперника на контратаке гости. Прорвался по правому флангу на скорости Канте и подал на ближнюю штангу, куда ворвался Жиру и пробил головой точно под перекладину.

Видео третьего гола Жиру

В конце матча в верховой борьбе против Жиру в чужой штрафной руками уложил форварда на газон Гомес и судья назначил пенальти. Уверенно выполнил одиннадцатиметровый удар сам пострадавший. Пробил он на силу в правый от себя угол, а Пастор прыгнул в противоположную сторону.

Видео четвертого гола Жиру