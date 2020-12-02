Челси разгромил Севилью в Лиге чемпионов благодаря покеру Жиру: видео
2 декабря Севилья сыграла с Челси в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Аристократы" одержали уверенную победу, а героем встречи стал Оливье Жиру.
Севилья-Челси 0:4
Гол: Жиру, 8, 54, 74, 83 (пен.)
- "Нервионцы" под руководством Хулена Лопетеги в статусе действующих победителей Лиги Европы ударно прошли четыре тура группового этапа и досрочно обеспечили себе путевку в 1/8 финала турнира.
- "Аристократы", как и испанцы, также выдали четыре ударных поединка, и де-юре уже попали в плей-офф. Ко всему, команда Фрэнка Лэмпарда провела последние игры чуть качественнее, чем их ближайшие соперники. Например, она забила 9 голов против шести в Севилье, а пропустила только один раз, тогда как "нервионцы" пострадали трижды.
- Игра команд в первом туре текущей кампании, которая принесла ничью 0:0 – их первый и пока единственный очный поединок в истории.
К слову Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 2 декабря
Челси открыл счет уже на 8-й минуте встречи. Прорвался к штрафной соперника Гаверц и отдал разрезной пас на Жиру, который продавил корпусом защитника и отправил мяч мимо голкипера точно в дальний угол.
Видео первого гола Жиру
Во втором тайме "синие" закрепили свое преимущество. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ковачич и тут же тонким пасом запустил в прорыв на Жиру, который выскочил один на один с голкипером. Спокойно переиграл Оливье Пастора, эффектно перебросив вратаря.
Видео второго гола Жиру
На 74-й минуте счет в матче стал разгромным. Поймали соперника на контратаке гости. Прорвался по правому флангу на скорости Канте и подал на ближнюю штангу, куда ворвался Жиру и пробил головой точно под перекладину.
Видео третьего гола Жиру
В конце матча в верховой борьбе против Жиру в чужой штрафной руками уложил форварда на газон Гомес и судья назначил пенальти. Уверенно выполнил одиннадцатиметровый удар сам пострадавший. Пробил он на силу в правый от себя угол, а Пастор прыгнул в противоположную сторону.
Видео четвертого гола Жиру
- Челси впервые в истории победил Севилью и закрепился на первом месте в квартете E Лиги чемпионов. "Аристократы" и "нервионцы" уже гарантировали себе выход в плей-офф.
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