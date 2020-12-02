Донецкий Шахтер после 5 туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 сохраняет шансы сыграть в плей-офф раунде. В то же время украинский клуб может и покинуть престижный турнир. Возможные сценарии для Шахтера – далее в материале.

Положение в группе

Перед тем, как оценивать шансы команд, следует сказать о положении в группе, пишет 24 канал. За один тур до завершения группового этапа лидирует Боруссия М (8 очков).

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Шахтер и Реал набрали по 7 очков, но именно "горняки" на второй ступени, ведь дважды победили мадридцев. Интер находится на четвертом месте, ведь набрал 5 очков. Однако все команды имеют шансы сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов!

Шахтер в 1/8 Лиги чемпионов: что нужно

Шахтер выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Интеру в Милане, а мадридский Реал не выиграет у Боруссии М.

Ничья Реала и поражение Шахтера будут означать выход в плей-офф именно испанцев.

Шахтер выйдет в 1/8 финала, если победит Интер. Результат матча Реал – Боруссия М будет иметь значение только в контексте, с какого места "горняки" выйдут в плей-офф.

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Шахтер в Лиге Европы

Шахтер попадет в Лигу Европы, если не проиграет Интеру, а Реал уступит Боруссии М.

Чтобы гарантировать себе участие в Лиге Европы Шахтеру достаточно не проиграть Интеру. Если же "горняки" поделят очки с Интером, а Реал свой матч выиграет, то именно дончане опустятся на третье место.

Боруссия М выиграла два матча у Шахтера, поэтому при равном количестве очков именно немцы будут выше.

Синхронные поражения Шахтера и Реала будут означать, что дончане сыграют в Лиге Европы, а мадридцы покинут еврокубки. Поражение Шахтера и победа Реала будут означать вылет Шахтера из еврокубков.

Решающие матчи группы B состоятся в среду, 9 декабря.