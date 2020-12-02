Что нужно Шахтеру, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Донецкий Шахтер после 5 туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 сохраняет шансы сыграть в плей-офф раунде. В то же время украинский клуб может и покинуть престижный турнир. Возможные сценарии для Шахтера – далее в материале.
Положение в группе
Перед тем, как оценивать шансы команд, следует сказать о положении в группе, пишет 24 канал. За один тур до завершения группового этапа лидирует Боруссия М (8 очков).
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Шахтер и Реал набрали по 7 очков, но именно "горняки" на второй ступени, ведь дважды победили мадридцев. Интер находится на четвертом месте, ведь набрал 5 очков. Однако все команды имеют шансы сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов!
Шахтер в 1/8 Лиги чемпионов: что нужно
Шахтер выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Интеру в Милане, а мадридский Реал не выиграет у Боруссии М.
Ничья Реала и поражение Шахтера будут означать выход в плей-офф именно испанцев.
Шахтер выйдет в 1/8 финала, если победит Интер. Результат матча Реал – Боруссия М будет иметь значение только в контексте, с какого места "горняки" выйдут в плей-офф.
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Шахтер в Лиге Европы
Шахтер попадет в Лигу Европы, если не проиграет Интеру, а Реал уступит Боруссии М.
Чтобы гарантировать себе участие в Лиге Европы Шахтеру достаточно не проиграть Интеру. Если же "горняки" поделят очки с Интером, а Реал свой матч выиграет, то именно дончане опустятся на третье место.
Боруссия М выиграла два матча у Шахтера, поэтому при равном количестве очков именно немцы будут выше.
Синхронные поражения Шахтера и Реала будут означать, что дончане сыграют в Лиге Европы, а мадридцы покинут еврокубки. Поражение Шахтера и победа Реала будут означать вылет Шахтера из еврокубков.
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