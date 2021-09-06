Впереди еще одно испытание, – Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала US Open

Элина Свитолина довольно уверенно шагает в сетке Открытого чемпионата США. Первая ракетка Украины прокомментировала победу над Симоной Халеп.

"В матчах с Симоной у нас была большая борьба"

Элина Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал US Open. Украинка поделилась впечатлениями от поединка с Симоной Халеп. Теннисистке понравилось играть под закрытой крышей и при заполненных трибунах.

Интересно узнать Перевалили за миллион долларов: призовые Свитолиной после выхода в 1/4 финала US Open

Как и всегда в матчах с Симоной у нас была большая борьба. Не думаю, что закрытая крыша как-то влияла, мы обе были в одинаковых условиях. Я считаю, что на важных очках я отыграла сильно. Однозначно, ключевой гейм был, когда я отыгралась с 15-40 при 3-3 в первом сете. Было чрезвычайно тяжело, но морально я оставалась сильной,

– отметила Элина.

Спортсменка отметила своего тренера, который принял решение воспользоваться "wild card" на турнире в Чикаго. Напомним, что Свитолина стала победительницей этого старта, в нервном финале украинка переиграла Ализе Корне из Франции: "Могу ли я сравнить, как себя чувствую сейчас по сравнению с первой половиной сезона? Я об этом не задумывалась. Однозначно, сейчас я чувствую, что я в правильном состоянии. Я хорошо чувствую себя на корте, хорошо двигаюсь. Думаю, что решение моего тренера в Чикаго было верным".

О сопернице в четвертьфинале US Open

Уже во втором гейме Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш US Open, который завершился баллом в пользу украинки.

Следующей соперницей Свитолиной в 1/4 финала станет Лейла Анни Фернандес из Канады. Она сенсационно выбила из турнира немку Анджелик Кербер. Матч состоится 7 сентября.

Теннисистки один раз встречались на корте. Случалось это на турнире в Монтеррее в 2020 году. Тогда победу в двух сетах праздновала украинка.

С Лейлой мы один раз играли. Матч в Монтеррее получился сложным. Я увидела, что она может показывать отличный теннис и сейчас она стала играть только лучше. Если она обыграла Наоми Осаку, то это знак, что она играет хорошо. Так что меня ждет еще одно испытание. В любом случае для меня важно фокусироваться на своей игре и показать свой лучший теннис в четвертьфинале,

– ответила Свитолина.

Путь Свитолиной на US Open