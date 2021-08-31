Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Марино (Канада) 2:0 (6:2, 6:3)

Украинской теннисистке понадобилось 1 час 4 минуты и два сета для того, чтобы выйти в следующий круг турнира. Элина уже с первых секунд показала, кто является фавориткой этого противостояния. Хотя Ребекка не собиралась сдаваться – 3:2. Именно пятый гейм стал ключевым в первой партии, который Свитолина взяла.

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26-летняя одесситка одержала победу еще в трех геймах подряд и довела сет до победы – 6:2. Украинка идеально действовала на своей подаче и взяла два гейма на подаче соперницы.

Уже со старта второй партии Элина повела в счете 2:0. Свитолина не дала даже надежды сопернице на триумф в этом сете. Маленький лучик надежды появился у Марино при счете 5:2, когда она выиграла еще один гейм. Но этого было мало для того, чтобы перевести матч в третий сет. В итоге – 6:3.

Элина Свитолина на классе вышла в 1/32 финала US Open. Следующей соперницей украинки будет 22-летняя испанка Ребека Масарова – 231-я ракетка мира.

Свитолина – Марино видеообзор