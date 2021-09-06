Долларовая миллионерша Свитолина
Первая ракетка Украины не сбавляет оборотов на US Open. В 1/8 финала Элина Свитолина снесла со своего пути Симону Халеп – бывшую первую ракетку мира.
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Румынка взяла шесть геймов в двух сетах и покинула Открытый чемпионат США. Украина же вышла в четвертьфинал соревнований, который принес ей немалую сумму призовых. 26-летняя теннисистка получила 425 тысяч долларов. Выход в полуфинал может принести Элине 65 тысяч долларов.
До турнира в США заработок Элины за этот сезон составил 764 тысячи долларов. Благодаря успешному выступлению на US Open он перевалил за миллион долларов.
Путь Свитолиной на US Open
- В дебютном поединке Элина переиграла Ребекку Марино из Канады. Во втором круге украинка тоже в двух сетах одолела испанку Ребеку Масарову.
- Более серьезная соперница была в 1/8 финала – россиянка Дарья Касаткина. Однако с ней Свитолина тоже справилась и завершила матч в двух сетах.