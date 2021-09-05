Элина Свитолина – Симона Халеп 2:0 (6:3, 6:3)

Это интересно Для нас это источник мотивации, – Свитолина рассказала о соперничестве с Монфисом на US Open

Украинская теннисистка уверенно начала матч, выиграв гейм на своей подаче. Уже в третьем гейме Элине удалось сделать брейк, однако сразу потеряла свою подачу.

Свитолина вела в счете 4:3 и сумела оформить еще один брейк в 8 гейме. Этого хватило, чтобы записать первую партию в свой актив! Элине понадобилось всего 35 минут, чтобы выиграть сет.

Свитолина удачно начала и вторую партию. Украинка взяла брейк в третьем гейме, но Халеп сразу отыгралась.

После того, как счет стал 3:3 во втором сете, Свитолина отдала много сил, чтобы сделать еще один брейк. Украинка с третьего брейк-пойнта взяла подачу Халеп!

В дальнейшем Элина защитила свою подачу и выиграла матч на приеме.