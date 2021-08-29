Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) 2:0 (7:5, 6:4) Элина Свитолина в полуфинале переиграла шведку Ребекку Петерсон. Ализе Корне одолела россиянку Варвару Грачеву, которая остановила в четвертьфинале другую украинку Марту Костюк. Для украинкиэтот финал стал 19-м в карьере, а для Ализе – 14-й. Интересно узнатьСвитолина попытается сотворить чудо: соперницы украинских теннисисток на старте US Open Украинская теннисистка очень убедительно начала матч. Элина взяла три гейма подряд. Корне ничего не могла сделать с почти идеальной игрой первой ракетки Украины. Следует отметить второй гейм, когда украинка отыгралась с 0:40 и выиграла этот сложный розыгрыш. Французская теннисистка размочила счет только в четвертом гейме –3:1. Этого Корне хватило, чтобы включиться в игру и уже добавить в свой актив три гейма –3:3. Элина потеряла огромное преимущество в счете. Ключевым стал одиннадцатый гейм, когда украинка выглодала розыгрыш –6:5. В следующем Корне пыталась снова сравнять счет, но ничего не удалось – 7:5 партия за Свитолиной. Девушки сделали по одной подачи на вылет, Корне допустила одну двойную ошибку. Зато в этом показателе украинка играла идеально. Элина знала соперницы один гейм на своей подаче, а теннисистка из Франции сделала таких два подарка 26-летней одесситке. Победный розыгрыш Свитолиной: видео Традиционная нервная развязка от Свитолиной Представительница Франции взяла медицинский тайм-аут, который был не единственным в игре для нее. Второй сет начинался по сценарию первого –Элина повела в счете 3:1. Французская теннисистка сократила отставание до минимума 3: 2. Это еще больше разозлило украинку, которая под ноль взяла подачу соперницы – 4:2 Элина была в двух шагах от победы и трофея. Свитолина "наступила на те же грабли", что и в первой партии, позволив 68-й ракетке мира по брейком приблизиться в счете –4:3. Не выходи украинцы легко и без драматизма одерживать победы. Фанатам Украинцам прибавилось седых волосков на голове. Элина делала подарки соперницы в тех случаях, когда точный удар мог решить судьбу гейма. Однако характер бойцовский дух украинском позволил ей взять подачу Корне – 5:3. Свитолина подавала на матч. Но опять без нервов не обошлось. Два брейка преимущества Корне и 5:4. Большое желание Свитолиной позволило ей взять десятый гейм и завершить матч – 6:4. Элина Свитолина –победительница турнира WTA 250 в Чикаго. Это ее первый трофей в сезоне и 16-й в карьере. Отметим, что в финале Элина имела огромную поддержку с трибун, украинцы пришли поболеть за землячку.