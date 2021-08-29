Украинская теннисистка очень убедительно начала матч. Элина взяла три гейма подряд. Корне ничего не могла сделать с почти идеальной игрой первой ракетки Украины. Следует отметить второй гейм, когда украинка отыгралась с 0:40 и выиграла этот сложный розыгрыш.

Французская теннисистка размочила счет только в четвертом гейме – 3:1. Этого Корне хватило, чтобы включиться в игру и уже добавить в свой актив три гейма – 3:3. Элина потеряла огромное преимущество в счете.

Ключевым стал одиннадцатый гейм, когда украинка выглодала розыгрыш – 6:5. В следующем Корне пыталась снова сравнять счет, но ничего не удалось – 7:5 партия за Свитолиной.