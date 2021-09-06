"Война" на теннисном корте в США
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп выдали адский матч. Следует отметить его начало.
Больше о матче Свитолина уверенно вышла в 1/4 финала US Open
Теннисистки порадовали зрителей на трибунах затяжным розыгрышем. Произошло это уже во втором сете при счете 30:15 в пользу украинки на подаче румынской теннисистки.
Девушки выполнили 33 удара – рекорд в рамках этого турнира US Open. Победительницей этого розыгрыша стала Симона. Отметим, что Элина отдала сопернице всего шесть геймов за два сета. Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Затяжной розыгрыш Свитолиной и Халеп: видео