Масарова занимает 231-е место в рейтинге WTA, и это для нее был первый выход в основную сетку турниров Grand Slam. На US Open она пробилась через квалификацию, и в первом круге обыграла Ану Богдан из Румынии. Однако матч выдался довольно тяжелым – он длился 3 часа и 44 минуты, а каждый сет теннисистки заканчивали тай-брейком.

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Поэтому достаточно сил, чтобы противостоять Свитолиной, у Масаровой просто не осталось. В первом сете после счета 1:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд.

Во втором сете испанка сопротивлялась немного дольше, отдав Свитолиной только одну свою подачу. Но и этого оказалось достаточно для победы украинки.

Элина Свитолина – Ребекка Масарова 2:0 (6:2, 7:5)

Элина Свитолина вышла в третий круг US Open, где сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова – Дарья Касаткина.