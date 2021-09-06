"У матчах з Сімоною у нас була велика боротьба"

Еліна Світоліна впевнено вийшла у чвертьфінал US Open. Українка поділилась враженнями від поєдинку з Сімоном Халеп. Тенісистці сподобалось грати під закритими дахом та заповненими трибунами.

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Як і завжди в матчах з Сімоною у нас була велика боротьба. Не думаю, що закритий дах якось впливав, ми обидві були в однакових умовах. Я вважаю, що на важливих очках я відіграла сильно. Однозначно, ключовий гейм був, коли я відігралася з 15 – 40 при 3 – 3 в першому сеті. Було надзвичайно важко, але морально я залишалася сильною,

– зазначила Еліна.

Спортсменка відзначила свого тренера, який прийняв рішення скористатись "wild card" на турнірі у Чикаго. Нагадаємо, що Світоліна стала переможницею цього старту, у нервовому фіналі українка переграла Алізе Корне з Франції: "Чи можу я порівняти, як почуваюся зараз в порівнянні з першою половиною сезону? Я про це не замислювалася. Однозначно, зараз я відчуваю, що я в правильному стані. Я добре почуваюся на корті, добре рухаюся. Думаю, що рішення мого тренера у Чикаго було вірним".

До слова. Вже у другому геймі Світоліна та Халеп видали найдовший розіграш US Open, який завершився балом на користь українки.

Про суперницю у чвертьфіналі US Open

Наступною суперницею Світоліної в 1/4 фіналу стане Лейла Енні Фернандес із Канади. Вона сенсаційно вибила з турніру німкеня Анджелік Кербер. Матч відбудеться 7 вересня.

Тенісистки одного разу зустрічались на корті. Ставалось це на турнірі в Монтерреї у 200 році. Тоді перемогу у двох сетах святкувала українка.

З Лейлою ми один раз грали. Матч в Монтерреї вийшов складним. Я побачила, що вона може показувати відмінний теніс і зараз вона стала грати тільки краще. Якщо вона обіграла Наомі Осаку, то це знак, що вона грає добре. Так що на мене чекає ще одне випробування. У будь-якому випадку для мене важливо фокусуватися на своїй грі й показати свій найкращий теніс в чвертьфіналі,

– відповіла Світоліна.

Шлях Світоліної на US Open