"У матчах з Сімоною у нас була велика боротьба"
Еліна Світоліна впевнено вийшла у чвертьфінал US Open. Українка поділилась враженнями від поєдинку з Сімоном Халеп. Тенісистці сподобалось грати під закритими дахом та заповненими трибунами.
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Як і завжди в матчах з Сімоною у нас була велика боротьба. Не думаю, що закритий дах якось впливав, ми обидві були в однакових умовах. Я вважаю, що на важливих очках я відіграла сильно. Однозначно, ключовий гейм був, коли я відігралася з 15 – 40 при 3 – 3 в першому сеті. Було надзвичайно важко, але морально я залишалася сильною,
– зазначила Еліна.
Спортсменка відзначила свого тренера, який прийняв рішення скористатись "wild card" на турнірі у Чикаго. Нагадаємо, що Світоліна стала переможницею цього старту, у нервовому фіналі українка переграла Алізе Корне з Франції: "Чи можу я порівняти, як почуваюся зараз в порівнянні з першою половиною сезону? Я про це не замислювалася. Однозначно, зараз я відчуваю, що я в правильному стані. Я добре почуваюся на корті, добре рухаюся. Думаю, що рішення мого тренера у Чикаго було вірним".
Про суперницю у чвертьфіналі US Open
Наступною суперницею Світоліної в 1/4 фіналу стане Лейла Енні Фернандес із Канади. Вона сенсаційно вибила з турніру німкеня Анджелік Кербер. Матч відбудеться 7 вересня.
Тенісистки одного разу зустрічались на корті. Ставалось це на турнірі в Монтерреї у 200 році. Тоді перемогу у двох сетах святкувала українка.
З Лейлою ми один раз грали. Матч в Монтерреї вийшов складним. Я побачила, що вона може показувати відмінний теніс і зараз вона стала грати тільки краще. Якщо вона обіграла Наомі Осаку, то це знак, що вона грає добре. Так що на мене чекає ще одне випробування. У будь-якому випадку для мене важливо фокусуватися на своїй грі й показати свій найкращий теніс в чвертьфіналі,
– відповіла Світоліна.
Шлях Світоліної на US Open
- У стартовому поєдинку Еліна легко переграла Ребекку Маріно з Канади. У другому колі українка теж у двох сетах здолала іспанку Ребеку Масарову.
- Серйозніша суперниця була в 1/8 фіналу – росіянка Дарія Касаткіна. Однак із нею Світоліна теж впоралась та завершила матч у двох сетах.