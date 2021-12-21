Внимательнее, братан – не зарубайся с ним, – разговоры Егора Голуба с Беринчиком – это искусство

Егор Голуб не так давно стал тренером непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика. Егор и Денис знакомы давно, так как до карьеры тренера Голуб пробовал стать боксером, но помехой стала травма плеча. Теперь у Егора и Беринчика мощный тандем на профессиональном ринге.

Как Голуб управлял Беринчиком во время боя

Егора Голуба называют адептом идей известного украинского тренера Анатолия Ломаченко. Эксперты уже отмечают влияние тренера на Беринчика. Он ставит Денису более техничный и спокойный бокс, а не драку, что больше по душе харизматичному Беринчику.

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18-го декабря Беринчик проводил бой против Исы Чаниева. Россиянин стал первым большим испытанием для украинца на профи-ринге. До сих пор Денис не дрался против таких именитых соперников.

Поединок Беринчика и Чаниева был чрезвычайно напряженным. Уже в первом раунде боксеры дали понять, что не будут отступать и затеяли драку.

Смотри. Первое, ты сильно зарядился. Нужно расслабиться,

– сказал Голуб после первого раунда.

В 2 – 3 раунде жесткий махач продолжился. Беринчик принял зарубу с Чаниевым, и Голуб пытался успокоить своего подопечного.

"Не заряжайся. Сделай красиво, как умеешь. Не подставляйся", – отметил тренер после третьего раунда. "Сейчас, я сам почувствую себя", – ответил Беринчик.

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Голуб не молчал и во время самих раундов. Егор постоянно кричал подсказки Денису.

У тебя есть возможность сразу его сбивать и тогда разворачивать,

– заявил Голуб после 4-го раунда.

В поединке против Беринчика россиянин продемонстрировал отличную работу. А украинец ответил блестящей работой ног.



Егор Голуб во время боя Беринчика / Скриншот из трансляции

"Крутить. Ноги, ноги. Убери по сторонам, не летай", – советовал Голуб после 6-го раунда.

Егор пытался подсказать Беринчику во время боя азы бокса, которые Денис точно знает, но на эмоциях может забыть.

"Смотри, он остановился – ты уже все видишь. Вот эта работа ног – от двух-трех ударов. Это оно. Ты не успеваешь, потому что сильно летишь вперед. У тебя ноги позади. Они должны быть под тобой.

Ты должен быть собран. Видишь, он там улыбается. Ты не бьешь, когда разворачиваешь. Разворачиваешь его влево и бьешь правый боковой. Рука висит – ты видел это. Уже. И постоянно смещайся. Ты не должен стоять перед ним", – заявил Голуб после 8-го раунда.

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Беринчик нанес много ударов по Чаниеву. Голуб настойчиво убеждал Дениса продолжать бой в том же духе.

Насыпай, насыпай. Насыпал, развернул, пробил и снова... не оставайся,

– сказал Егор после 10-го раунда.

Перед решающим 12-м раундом тренер предупреждал Дениса, что Чаниев будет пытаться нокаутировать его. О близости тренера и боксера говорит обращение Голуба. "Внимательнее, братан", – обратился Егор к Денису.



Егор Голуб во время боя Беринчика / Скриншот из трансляции

"Нужно добавлять эти развороты. Два удара. Либо два прямых, либо правый прямой и левый боковой. Внимательнее, братан. Не зарубайся с ним. Хитрость. Ты его всего видишь. Не гоняйся за головой, не зарубайся. Будет сейчас лететь, пытаться поймать тебя", – сказал Егор перед финальным раундом.

Самое важное, что Беринчик не пренебрегал советами своего тренера. Денис, как радиоуправляемый боксер, выполнял все наставления. Мечта для любого хорошего специалиста!

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