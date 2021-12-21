Як Голуб керував Берінчиком під час бою

Єгора Голуба називають адептом ідей відомого українського тренера Анатолія Ломаченка. Експерти вже відзначають вплив тренера на Берінчика. Він ставить Денису більш технічний та спокійний бокс, а не драку, що більше до душі харизматичному Берінчику.

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18-го грудня Берінчик проводив бій проти Іси Чанієва. Росіянин став першим великим випробуванням для українця на профі-ринзі. Досі Денис не бився проти таких іменитих суперників.

Поєдинок Берінчика та Чанієва був надзвичайно напружений. Уже в першому раунді боксери дали зрозуміти, що не відступатимуть і затіяли драку.

Дивися. Перше, ти сильно зарядився. Потрібно розслабитися,

– сказав Голуб після першого раунду.

У 2 – 3 раунді жорсткий махач продовжився. Берінчик прийняв зарубу з Чанієвим і Голуб намагався заспокоїти свого підопічного.

"Не заряджайся. Зроби красиво, як умієш. Не підставляйся", – зазначив тренер після третього раунду. "Зараз, я сам відчую себе", – відповів Берінчик.

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Голуб не мовчав і під час самих раундів. Єгор постійно кричав підказки Денису.

У тебе є можливість відразу його збивати й тоді розвертати,

– заявив Голуб після 4-го раунду.

У поєдинку проти Берінчика росіянин продемонстрував відмінну роботу тулубом. Натомість українець відповів блискучою роботою ніг.



Єгор Голуб під час бою Берінчика / Скриншот трансляції

"Крутити. Ноги, ноги. Прибери по сторонах, не літай", – радив Голуб після 6-го раунду.

Єгор намагався підказати Берінчику під час бою ази боксу, які Денис точно знає, але на емоціях може забути.

"Дивися, він зупинився – ти вже все бачиш. Ось ця робота ніг – від двох – трьох ударів. Це воно. Ти не встигаєш, тому що сильно летиш вперед. У тебе ноги позаду. Вони повинні бути під тобою.

Повинен бути зібраний. Бачиш, він там усміхається. Ти не б'єш, коли розвертаєш. Розвертаєш його вліво й б'єш правий боковий. Рука висить – ти бачив це. Вужче. І постійно зміщайся. Ти не повинен стояти перед ним", – заявив Голуб після 8-го раунду.

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Берінчик завдав багато ударів по Чанієву. Голуб наполегливо переконував Дениса продовжувати бій у тому ж дусі.

Насипай, насипай. Насипав, розвернув, пробив і знову… Не залишайся,

– сказав Єгор після 10-го раунду.

Перед вирішальним 12-м раундом тренер попереджав Дениса, що Чанієв буде намагатися нокаутувати його. Про близькість тренера та боксера говорить звернення Голуба. " Уважніше, братан", – звернувся Єгор до Дениса.



Єгор Голуб під час бою Берінчика / Скриншот трансляції

"Потрібно добавляти ці розвороти. Два удари. Або два прямих або правий прямий і лівий боковий. Уважніше, братан. Не зарубуйся з ним. Хитрість. Ти його всього бачиш. Не ганяйся за головою, не зарубуйся. Буде зараз летіти, намагатися спіймати тебе", – сказав Єгор перед фінальним раундом.

Найважливіше, що Берінчик не нехтував порадами свого тренера. Денис, мов радіокерований боксер, виконував усі настанови. Мрія для будь-якого хорошого фахівця!

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