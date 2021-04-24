Суперлига противоречит интересам России

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung информирует, что российский владелец Челси Роман Абрамович принял решение выйти из проекта Суперлиги после указаний из Кремля.

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Сообщается, что Абрамовичу дали понять, что Суперлига противоречит интересам России. Как известно, создание Суперлиги могло негативно повлиять на главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов.

Основным спонсором Лиги чемпионов является российская компания "Газпром".

Зенит, своего рода российская Бавария, фактически принадлежит Газпрому, и клуб хочет сохранить доступ хотя бы к полуоткрытой Лиге чемпионов,
– пишет издание.

Также издание сообщает, что Роман Абрамович не захотел портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о Суперлиге