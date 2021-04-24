Суперлига противоречит интересам России
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung информирует, что российский владелец Челси Роман Абрамович принял решение выйти из проекта Суперлиги после указаний из Кремля.
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Сообщается, что Абрамовичу дали понять, что Суперлига противоречит интересам России. Как известно, создание Суперлиги могло негативно повлиять на главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов.
Основным спонсором Лиги чемпионов является российская компания "Газпром".
Зенит, своего рода российская Бавария, фактически принадлежит Газпрому, и клуб хочет сохранить доступ хотя бы к полуоткрытой Лиге чемпионов,
– пишет издание.
Также издание сообщает, что Роман Абрамович не захотел портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Что известно о Суперлиге
- В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании альтернативного турнира Суперлига Европы.
- Ожидалось, что турнир стартует в августе. Кроме 12 учредителей (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси, Арсенал, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер, Милан), в турнире должны были участвовать еще 8 команд.
- После угроз УЕФА и критики фанатов и политиков английские клубы первыми объявили о выходе из турнира. Впоследствии Суперлига официально заявила, что проект приостановлен.
- По предварительной информации, из проекта не вышли Реал, Барселона, Ювентус и Милан. Так убеждает президент Реала Флорентино Перес.