Просьбы множества футбольных клубов "средней руки" о наказании для суперклубов все-таки дошли до руководства европейской ассоциации.
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Моххамед Бухафси поделился небольшими подробностями того, что ожидает 12 клубов в ближайшем будущем.
"УЕФА заявляет, что 12 клубов-основателей Суперлиги столкнутся с последствиями. Первое – они будут "жить со стыдом". Второе – с соответствующими санкциями. Это подтверждает вице-президент УЕФА", – написал Бухафси в своем твиттере.
Футбольная Суперлига: появилась и развалилась за два дня
- 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- Основателями Суперлиги стали 12 клубов. Шесть из них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Арсенал. Еще по три клуба были из Испании (Реал, Барселона и Атлетико) и Италии (Ювентус, Милан и Интер).
- Именно английские клубы первыми покинули Суперлигу под давлением УЕФА и местных футбольных властей.
- Впоследствии об отказе объявили и Атлетико, Интер и Милан. Поэтому пока остались Реал, Ювентус и Барселона. Хотя руководство Суперлиги уже объявило о приостановке турнира. Но от своей идеи не отказалось.