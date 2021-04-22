Ювентус и Милан не вышли из проекта

Флорентино Перес убеждает, что в период пандемии именно большие клубы теряют деньги, а не малые.

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"Нельзя, чтобы в Англии шесть клубов теряли деньги, а 14 их зарабатывали. Чтобы в Испании три ведущие команды теряли, а остальные получали. Нельзя, чтобы подобное продолжалось, сейчас именно богатые теряют деньги", – сказал Перес.

Президент Реала утверждает, что итальянские клубы Ювентус и Милан не вышли из проекта. Также, по его словам, с решением колеблется Барселона.

Ювентус и Милан не вышли из проекта. Барса думает. Возможно, мы что-то изменим: войдут топ-4 клубы АПЛ, топ-4 клубы Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а дети смотрели футбол,

– отметил Перес.

"Футбол опирается на большие клубы. Так было всегда. Противостояние Роналду и Месси было выдающимся не только для Реала и Барселоны, но и для всего испанского футбола, для футбола вообще", – резюмировал функционер.

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Заметим, что Милан 21 апреля заявил, что не будет участвовать в Суперлиге: "болельщики четко выразили обеспокоенность".

"Ювентус" также опубликовал подобное заявление: "Сохраняем веру в спортивную и коммерческую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление малые".

По информации СМИ, Барселона не входила в Суперлигу, ведь для соответствующего решения требуется одобрение членов клуба.

Кроме Ювентуса и Милана, Суперлигу из-за давления болельщиков также покинули 8 клубов: