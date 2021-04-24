Суперліга суперечить інтересам Росії
Німецьке видання Süddeutsche Zeitung інформує, що російський власник Челсі Роман Абрамович прийняв рішення вийти з проєкту Суперліги після вказівок з Кремля.
До слова Жити з соромом: УЄФА накладе санкції на 12 клубів, які брали участь в Суперлізі
Повідомляється, що Абрамовичу дали зрозуміти, що Суперліга суперечить інтересам Росії. Як відомо, створення Суперліги могло негативно вплинути на головний клубний турнір Європи – Лігу чемпіонів.
Основним спонсором Ліги чемпіонів є російська компанія "Газпром".
Зеніт, свого роду російська Баварія, фактично належить Газпрому, і клуб хоче зберегти доступ хоча б до напіввідкритої Ліги чемпіонів,
– пише видання.
Також видання повідомляє, що Роман Абрамович не захотів псувати відносини з президентом Росії Володимиром Путіним.
Що відомо про Суперлігу
- У ніч з 18 на 19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення альтернативного турніру – Суперліга Європи.
- Очікувалося, що турнір стартує у серпні. Окрім 12 засновників (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер, Мілан), участь у турнірі мали брати ще 8 команд.
- Після погроз УЄФА та критики фанатів і політиків англійські клуби першими оголосили про вихід з турніру. Згодом Суперліга офіційно заявила, що проєкт призупинено.
- За попередньою інформацією, з проєкту не вийшли Реал, Барселона, Ювентус та Мілан. Так переконує президент Реала Флорентіно Перес.