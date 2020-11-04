Ветеран "Ювентуса" о Криштиану Роналду: Он не уважает партнеров по команде и всю Италию
Экс-защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно обвинил звезду туринцев Криштиану Роналду в неуважении к клубу и Италии.
Как сообщает издание Calciomercato, в частности, экс-футболисту туринцев не нравится, что португалец за два года пребывания в стране не выучил язык. По его словам, это является доказательством невежества Криштиану.
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"Он невежествен. Роналду играет в Италии в течение двух лет, но так и не выучил наш язык. Он пытается хоть как-то изъясняться на испанском. Криштиану не уважает ни одноклубников, ни итальянцев", – поделился своим видением ситуации Бруно.
Криштиану Роналду поборол коронавирус
- Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, когда находился в расположении сборной Португалии. Из-за этого он пропустил последний матч своей команды.
- После этого игрок отправился на самоизоляцию. И даже изменил прическу.
- Однако три последующих тестирования у футболиста тоже были положительными. Поэтому он пропустил два матча чемпионата Италии и две игры в Лиге чемпионов – против "Динамо" в Киеве и "Барселоны" в Турине.
- Из-за заражения коронавирусом итальянские власти начали расследование против Роналду.
- Дела без Роналду у "Ювентуса" пошли не лучшим образом. Команда смогла выиграть лишь один матч – против "Динамо". В Серии A туринцы дважды сыграли вничью – против "Кротоне" и "Вероны".
- Наибольшее отсутствие Роналду для "Ювентуса" почувствовалось в матче против "Барселоны". Это должно было быть противостояние Роналду – Месси. Но оно прошло без португальца. И "Барселона" уверенно победила. Один из голов забил именно Месси.
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