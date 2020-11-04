Экс-защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно обвинил звезду туринцев Криштиану Роналду в неуважении к клубу и Италии.

Как сообщает издание Calciomercato, в частности, экс-футболисту туринцев не нравится, что португалец за два года пребывания в стране не выучил язык. По его словам, это является доказательством невежества Криштиану.

Смотрите также Роналду триумфально вернулся после карантина, оформив дубль за "Ювентус": видео

"Он невежествен. Роналду играет в Италии в течение двух лет, но так и не выучил наш язык. Он пытается хоть как-то изъясняться на испанском. Криштиану не уважает ни одноклубников, ни итальянцев", – поделился своим видением ситуации Бруно.

К слову! Паскуале Бруно выступал за "Ювентус" в 1987-1990 годах. С командой он выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии 1989/90.

Криштиану Роналду поборол коронавирус