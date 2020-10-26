Звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду попал в скандал из-за коронавируса. Против игрока сборной Португалии продолжается расследование в Италии.

Роналду нарушил коронавирусный протокол

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз раскритиковал Роналду, у которого обнаружено коронавирус. Об этом сообщает Football Italia.

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Чиновник убежден, что в начале октября игроку не следовало ехать в расположение сборной Португалии, где у него был обнаружен COVID-19.

По мнению Спадафоры, Роналду должен был остаться в Турине на изоляции.

Покинув Турин, Роналду нарушил протокол. По этому поводу ведется расследование, проводится сбор доказательств,

– сказал Спадафора в эфире RAI.

Что известно о коронавирусе у Роналду

35-летний Роналду сдал положительный тест на коронавирус при пребывании в расположении сборной Португалии 13 октября.

Футболист пропустил матч против Швеции в Лиге наций и отправился в Турин на карантин.

Пока Роналду все еще болен коронавирусом: футболист сдал еще два положительных теста.