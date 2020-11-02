35-летний португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился забитым голом в поединке 6-го тура чемпионата Италии против "Специи" – 4:1.

Гости открыли счет на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Мората. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете, пишет 24 канал.

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На 56-й минуте в составе "старой синьоры" на поле вышел португальский форвард Криштиану Роналду, который несколькими днями ранее вылечился от коронавируса. И всего через три минуты с передачи Мораты он поразил ворота "Специи".

На 67-й минуте Адриен Рабьо забил третий мяч гостей. Точку в матче поставил тот же Роналду, который реализовал на 76-й минуте пенальти.

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Интересно, что Роналду оформил второй дубль в своей карьере, после выхода на замену – первый был в 2006-м году в футболке "Манчестер Юнайтед" в матче против "Уигана".

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