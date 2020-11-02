Роналду триумфально вернулся после карантина, оформив дубль за "Ювентус": видео
35-летний португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился забитым голом в поединке 6-го тура чемпионата Италии против "Специи" – 4:1.
Гости открыли счет на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Мората. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете, пишет 24 канал.
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На 56-й минуте в составе "старой синьоры" на поле вышел португальский форвард Криштиану Роналду, который несколькими днями ранее вылечился от коронавируса. И всего через три минуты с передачи Мораты он поразил ворота "Специи".
На 67-й минуте Адриен Рабьо забил третий мяч гостей. Точку в матче поставил тот же Роналду, который реализовал на 76-й минуте пенальти.
Специя – Ювентус видеообзор матча
Интересно, что Роналду оформил второй дубль в своей карьере, после выхода на замену – первый был в 2006-м году в футболке "Манчестер Юнайтед" в матче против "Уигана".
Коронавирус у Роналду: главное
- Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, когда находился в расположении сборной Португалии. Из-за этого он пропустил последний матч своей команды.
- После этого игрок отправился на самоизоляцию. И даже сменил прическу.
- Однако три последующих тестирования у футболиста тоже были положительными. Поэтому он пропустил два матча чемпионата Италии и две игры в Лиге чемпионов – против "Динамо" в Киеве и "Барселоны" в Турине.
- Из-за заражения коронавирусом итальянская власть начала расследование против Роналду.
- Дела без Роналду у "Ювентуса" пошли не лучшим образом. Команда смогла выиграть всего один матч – против "Динамо". В Серии A туринцы дважды сыграли вничью – против "Кротоне" и "Вероны".
- Больше всего отсутствие Роналду для "Ювентуса" сказалось в матче против "Барселоны". Это должно было быть противостояние Роналду – Месси. Но оно прошло без португальца. И "Барселона" уверенно победила. Один из голов забил именно Месси.
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